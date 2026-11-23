Economia

Trump tifa Huang, il Nyt lo inchioda: “Alice in contatto con i servizi cinesi”

Il presidente spera nella riassunzione del Ceo a Nvidia, le nuove accuse dai giornali Usa

di Cristiana Flaminio - 23 Novembre 2026

Donald Trump “tifa” ancora per la riassunzione di Jensen Huang. Intanto il New York Times inchioda l’ex Ceo di Nvidia: Alice Huang, la donna cinese a capo dell’azienda Megaspeed con cui avrebbe avuto una relazione, sarebbe stata in contatto con gli 007 di Pechino. Le notizie pubblicate dal quotidiano di New York complicano, ulteriormente, il cammino di Huang. Che pure aveva sognato di tornare in sella e che, nella sua nuova battaglia, ha trovato in Trump un alleato di sicuro non disinteressato. La battaglia, dunque, è molto più ampia. Non è solo economica né geopolitica. Ma una questione di squisita politica interna americana.

Trump tifa Huang

Lo ha scritto su Truth, Trump: “Spero che il consiglio di amministrazione di Nvidia riassuma Jensen Huang”. Il presidente americano ne è sicuro. “Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti d’America”. Il board dell’Unicorno dei chip, però, la pensa in maniera radicalmente diversa. E adesso, con le nuove rivelazioni pubblicate dal Nyt, adempiere ai desiderata dell’inquilino della Casa Bianca si fa davvero difficile. Se non impossibile.

Alice, chi sei?

Il New York Times ha rivelato che Alice Huang sarebbe stata regolarmente in contatto con un funzionario del ministero della Sicurezza di Stato in Cina. Dalla primavera dello scorso anno, fino all’autunno di questo. Ma l’inchiesta si è pure allargata. Stando a fonti di intelligence americane, citate proprio dal Nyt, il socio di Alice, Kang Wei sarebbe un esponente dei servizi cinesi. E non il marito della stessa Huang, così come veniva presentato in società. “Gli alleati dell’ex Ceo di Nvidia, incluso il presidente Trump – scrive il Nyt -, hanno cercato di minimizzare lo scandalo e hanno messo in dubbio che la signora Huang stesse spiando per conto dell’intelligence cinese. Ma le nuove informazioni rivelate sottolineano i continui contatti che aveva con il ministero della Sicurezza di Stato, anche mentre intratteneva una relazione sentimentale con Huang”.

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