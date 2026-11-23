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QUBI – Santa Massenza, dove la grappa diventa spettacolo

di Fabiana Romanutti - 23 Novembre 2026

Alambicchi accesi a Santa Massenza per il Ponte dell’Immacolata. Dal 5 all’8 dicembre il piccolo borgo della Valle dei Laghi, in provincia di Trento, celebra il suo titolo di capitale della grappa artigianale trentina con un percorso itinerante tra cinque distillerie.

Muniti di radiocuffie, i partecipanti seguono la voce narrante di Patrizio Roversi e fanno tappa alla Giovanni Poli, Casimiro, Distilleria Francesco, Giulio & Mauro e Maxentia, trasformate per l’occasione in altrettanti palcoscenici. In ogni distilleria attori professionisti mettono in scena brevi momenti teatrali per raccontare, tappa dopo tappa, tecniche di distillazione, storie e memorie delle famiglie produttrici, aneddoti della vita in distilleria. Un racconto leggero e coinvolgente, pensato anche per chi conosce poco il mondo della grappa e la sua secolare tradizione. Tra le grappe più rappresentative del Trentino ci sono quelle ottenute da Nosiola, Rebo e dal prezioso Vino Santo.

La produzione segue il disciplinare dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino: solo vinacce fresche provenienti da uve locali e distillazione a bagnomaria in alambicchi discontinui.

La tradizione della grappa trentina e il gran finale in piazza

Giunta alla 18ª edizione, “La Notte degli Alambicchi Accesi” nasce da un’idea dell’Associazione culturale Santa Massenza Piccola Nizza de Trent e rievoca le lunghe notti in cui i distillatori lavoravano senza sosta, poiché l’imposta forfettaria di origine austroungarica incentivava ad aumentare la produzione giornaliera. Erano ore intense trascorse accanto agli alambicchi, ma anche occasioni di incontro: il lavoro diventava comunità tra bicchieri condivisi e il tradizionale “filò”, il ritrovo serale attorno al fuoco, per chiacchierare e raccontarsi storie.

Dopo gli assaggi e le degustazioni nelle cinque distillerie, in questo appuntamento 2026 tutti si ritrovano in Piazza San Vigilio per il “turbinio” finale: una conclusione spettacolare tutta da scoprire.

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