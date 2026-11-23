Primo Piano

Corte dei conti, la trappola dei conti della sanità nelle Regioni

Il divario territoriale di assistenza, la deriva dei fondi nazionali per altre esigenze

di Angelo Vitale - 23 Novembre 2026

Per milioni di cittadini in coda agli sportelli la sanità è un’odissea quotidiana. Nelle Regioni è un mostro finanziario che divora quasi il 60% dei bilanci complessivi. Vi arriva a superare il 70% delle uscite in realtà come Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.

Ma dove finiscono davvero queste enormi somme?

Il nodo critico, per la Corte dei conti, risiede nella mancata applicazione uniforme della “perimetrazione sanitaria”, l’obbligo perentorio di blindare e separare le risorse destinate esclusivamente alle cure essenziali.

Questa gestione contabile crea un’opacità pericolosa. I fondi vincolati ai servizi fondamentali per i pazienti vengono talvolta sovrapposti ad altre spese o usati per coprire disavanzi. E così sfilacciano le tutele per gli utenti.

Chi ne paga il prezzo?

A pagarne il prezzo sono i cittadini, vittime di inaccettabili divari territoriali nell’erogazione delle prestazioni. Spendere di più, infatti, non garantisce automaticamente cure migliori.

Nel Nord e in Centro si registrano punteggi di eccellenza nei Livelli Essenziali di Assistenza. Al Sud i servizi territoriali e la prevenzione accumulano ritardi drammatici. Lo rilevano casi emblematici di insufficienza grave in Calabria per l’assistenza distrettuale o in Sicilia per la prevenzione.

A soffocare le corsie si aggiunge poi la spaventosa montagna dei residui passivi sanitari. Sono le fatture e i pagamenti rimasti incagliati nei cassetti regionali. Importi saliti a oltre 61 miliardi di euro con livelli critici di mancata spesa in Calabria, Molise e Umbria.

Una zavorra contabile che blocca gli investimenti, paralizza le strutture e scarica interamente sulle famiglie il costo umano di un diritto alla salute oggi a macchia di leopardo.

Dove, la spesa sanitaria dirottata altrove?

Il mancato rispetto della separazione contabile espone al concreto rischio che risorse vincolate alle cure essenziali vengano dirottate verso uscite non sanitarie.

La Consulta ha censurato il finanziamento delle agenzie ambientali con fondi della sanità in Campania e Liguria, dove la Corte dei conti ha bloccato 19,9 milioni di euro.

L’impropria destinazione di quote del Fondo sanitario ad agenzie ed enti esterni è stata rilevata anche in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise e Puglia.

In Calabria, infine, i magistrati contabili hanno bocciato oltre 4,4 milioni vincolati al ripiano dei disavanzi e usati per coprire spese da contenzioso.