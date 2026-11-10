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Parla il Direttore della Polizia Postale Gabrielli: “Investire in sicurezza. Attacchi hacker? Le rivendicazioni non bastano, servono le prove”

di Priscilla Rucco - 10 Novembre 2026

Il 12 ottobre i sistemi di refrigerazione di supermercati in Francia sono stati manomessi da remoto tramite un software di un fornitore danese. Dal 2 novembre ondate simili hanno colpito punti vendita in vari Paesi europei, Italia compresa, con temperature salite fino a 50 gradi. Il 4 novembre due gruppi filorussi, NoName057(16) e Z-Pentest, hanno diffuso un video rivendicando l’azione: una rivendicazione che non ha trovato riscontri indipendenti. Ne abbiamo parlato con Ivano Gabrielli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Laureato in Giurisprudenza e Scienza Politiche è entrato nella Postale nel 2006 e ha guidato la divisione da cui dipende il Cnaipcic ( Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche).

Perché colpire proprio i supermercati e con quali obiettivi?

“Le ragioni sono due. La prima è l’impatto immediato: sono strutture che gestiscono beni essenziali come la conservazione degli alimenti e quindi la catena di approvvigionamento. Quando vengono compromesse, l’allarme si diffonde su larga scala. La seconda è la loro presenza nello spazio cibernetico. Sono impianti intelligenti, capaci di ottimizzare i consumi elettrici e regolare la temperatura in base a quella esterna, ma molti sono stati collegati alla rete senza protezioni e, in alcuni casi, senza gli aggiornamenti necessari. Non parliamo di computer sofisticati, ma di dispositivi che controllano un apparato refrigerante. L’assenza di misure di sicurezza ha reso l’attacco molto più semplice”.

Esiste una strategia comune dietro questi episodi?

“Correlare i dati è un’analisi che va fatta. Oggi però non abbiamo elementi oggettivi che leghino gli attacchi, ma soltanto due dati: la gran parte, per quanto sappiamo, ha interessato l’Unione europea e si è verificata a stretto giro di tempo. Stabilire se vi sia una regia comune è difficile e non è il nostro compito. Il nostro lavoro è squarciare la cortina fumogena creata da eventi con modalità e rivendicazioni diverse e risalire passo dopo passo ai responsabili, per capire se emergano convergenze. Le ragioni di questa successione possono essere molte: anche solo sfruttare l’eco mediatica di un primo attacco per replicarlo il giorno dopo in altra forma, con nuove mail e nuovi allarmi”.

I gruppi filorussi hanno rivendicato gli attacchi, ma la responsabilità non è accertata. Lei aveva previsto un’intensificazione della guerra ibrida: quanto accade è coerente con quello scenario?

“Parlare di coerenza è difficile. Certo, alcuni fatti aderiscono allo scenario prospettato. Sulle rivendicazioni, però, sarei molto cauto, che indichino gruppi filorussi o altre sigle estremiste. Il mondo dell’attivismo dimostrativo si nutre anche di false attribuzioni: a volte è un gioco di specchi. Di solito chi rivendica fornisce le prove. Nel ransomware, il gruppo criminale che sostiene di aver violato un sistema e minaccia di pubblicare i dati dimostra, con la richiesta estorsiva, di possederli davvero. Dire di aver colpito gli impianti frigoriferi o di aver scritto una mail è troppo poco. Il tempo e gli indizi raccolti potranno aiutare, ma il nostro compito resta ricostruire con precisione le responsabilità dei fatti”.

Dai supermercati agli aeroporti, sono coinvolti servizi che usiamo ogni giorno. Quali rischi corrono i cittadini e quanto sono vulnerabili sanità e trasporti?

“Viviamo in un mondo profondamente cambiato. Alta velocità, energia, comunicazioni, home banking: tutto viaggia in rete. L’interconnessione rende più produttivi il lavoro e i rapporti sociali, ma porta con sé dei rischi. Se prima bisognava proteggere i binari da manomissioni, oggi vanno protetti anche i sensori che gestiscono il traffico ferroviario o le smart grid che regolano l’energia. Un tempo un’antenna si collocava in un luogo impervio e si recintava. Oggi chi installa un frigorifero intelligente deve impedire che qualcuno ne prenda il controllo a sua insaputa. Anche i cittadini fanno parte di questo mondo nuovo: proteggere i propri dispositivi significa contribuire alla sicurezza di sistemi più complessi, fino a quella del Paese”.

Quanto è preparata l’Italia contro le minacce informatiche?

“L’Italia è preparata, perché non è rimasta ferma. Dal 2005 la Polizia di Stato tutela, per il ministero dell’Interno, le infrastrutture critiche informatizzate. Accanto a noi operano l’intelligence con reparti dedicati, la Difesa che si sta organizzando per gli scenari cibernetici e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Sono quattro componenti che lavorano insieme, condividendo informazioni in organismi come il Nucleo per la cybersicurezza, un’architettura riconosciuta a livello internazionale. La riflessione riguarda le norme: abbiamo sempre pensato la sicurezza in termini fisici, legati ai confini. Ma gli attacchi arrivano da ogni parte del mondo e non possiamo permetterci indagini lente. È tempo che gli Stati si accordino per superare una sovranità definita solo dal confine geografico”.

E le trappole online per i minori?

“I ragazzi, come gli adulti, sono connessi senza sosta ed esposti a una fidelizzazione algoritmica che li trattiene sulle piattaforme con contenuti sempre più personalizzati. Vanno educati a un uso consapevole degli strumenti digitali, ripensando un accesso almeno progressivo ad alcune risorse. Una volta un figlio nella propria camera era al sicuro; oggi, davanti a uno schermo, non è detto. Attraverso il gaming può entrare in contatto con sconosciuti, e l’incontro che prima doveva avvenire di persona oggi avviene in rete, con effetti sullo sviluppo psicologico e la condivisione di dati sensibili che pesano anche nella vita reale”.

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