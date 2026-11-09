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Cosa c’è nell’accordo tra Enel e Leonardo

Tutti i punti dell'intesa per rafforzare la partnership strategica tra le due imprese

di Pietro Pertosa - 9 Novembre 2026

C’è l’accordo tra Enel e Leonardo: sottoscritta l’intesa per rafforzare la partnership strategica. E, con essa, la cooperazione tecnologica e industriale tra due delle più grandi aziende italiane. Sono tanti e diversi i punti di contatto di cui si occupa il Mou, il memorandum of understanding, sottoscritto dalle due società. Che puntano, con l’integrazione delle competenze “nei rispetti business di riferimento” anche a “esplorare nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e resilienza energetica, sicurezza, efficienza e innovazione delle imprese del territorio”.

Intesa Enel-Leonardo

Una collaborazione strategica che nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio di conoscenze, tecnologie e capacità industriali di due eccellenze italiane, si legge in una nota. “Contribuendo alla modernizzazione del tessuto produttivo e rafforzandone la competitività, la resilienza e la sostenibilità”. Il memorandum, fanno sapere poi le due società, “rafforza l’impegno di Enel e Leonardo a favore del sistema industriale italiano per migliorare la sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità, attraverso un modello di collaborazione tra grandi realtà nazionali volto a creare valore per le imprese, accrescere la competitività del Paese, supportandone le sfide tecnologiche e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema industriale italiano sempre più all’avanguardia orientato verso soluzioni commerciali che coniugano la fornitura di energia e i servizi di sicurezza informatica”.

Energia e sostenibilità industriale

Ma non è tutto. Già, perché Enel e Leonardo puntano a sviluppare il loro dialogo anche su “ulteriori aree di interesse riguardano l’utilizzo delle tecnologie satellitari per attività di analisi e monitoraggio, lo sviluppo di soluzioni di energy management, la promozione della sostenibilità industriale e della mobilità sostenibile, nonché iniziative dedicate all’autoproduzione energetica”. L’obiettivo è quello di mettere a sistema “le capacità tecnologiche di Leonardo e l’esperienza di Enel nella gestione dell’energia potranno contribuire a individuare nuove opportunità di sviluppo per il mercato delle imprese”. Il protocollo potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.

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