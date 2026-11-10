Torino

Al Forte di Bard “Franco Moschino. Ceci n’est pas une exposition”

di Redazione - 10 Novembre 2026

La straordinaria e dissacrante epopea dello stilista che ha rivoluzionato la moda è in mostra al valdostano “Forte di Bard”

Fino al 29 marzo 2027

Perfetto il titolo. Perfettamente in linea con l’estrosità del personaggio e che subito ci porta alla celebre scritta, in voluto “corsivo manierato”, che sta sotto l’immagine perfetta di una “pipa curva” perfetta, olio su tela su sfondo monocromo (oggi al “Los Angeles County Museum of Art”) , realizzata da Magritte nel 1929 con il titolo “La trahison des images – Il tradimento delle immagini” e che recita testualmente, in “linguaggio e filosofia surreale”, “Ceci n’est pas une pipe – Questa non è una pipa”. Assoluto paradosso, ma, al contempo, assoluta verità. Ironica, libera voce rinnegante la “perfezione” di quella “pittura classica” che predicava il “legame indissolubile tra l’immagine e la realtà”. Scritta che di certo avrà ottenuto il plauso di quell’enfant prodige della moda, ironico e dissacrante (suo “Il buon gusto non esiste!”), che fu Franco Moschino. E quanto, allora, il “giovin ribelle” di Abbiategrasso (dove nacque nel 1950 per morire a soli 44 anni in quel di Annone di Brianza) avrebbe gradito il titolo della Rassegna a lui oggi dedicata dal sabaudo “Forte di Bard”: quel bizzarro “Ceci n’est pas une exposition”, che alla stregua delle parole di Magritte, ci sottolinea che “l’evento non vuole essere una semplice esposizione celebrativa o un archivio statico di abiti, ma un’esperienza viva e provocatoria”, un libero rifiuto dei “canoni accademici e tradizionali del mondo dell’arte e del ‘fashion design’” e, ancora una volta, per bocca di altri ma di lui profondi conoscitori, una provocatoria irridente esibizione di quel “manifesto di libertà creativa” che accompagnò in ogni istante la sua breve vita e la sua attività nel campo della moda.

Un plauso, dunque, agli organizzatori e ai curatori della mostra visibile, fino a lunedì 29 marzo 2027, nelle Sale delle “Cantine” al “Forte di Bard”, dove “Moda” e Fotografia” tornano ad essere protagoniste dopo le precedenti “monografiche” dedicate a Gian Paolo Barbieri e a Gianfranco Ferré, proprio con una rassegna – omaggio a quel “pittore che usava la moda – come lo stesso Moschino amava definirsi – per esprimere la sua arte e la sua visione della vita”. Realizzata dal “Forte” valdostano, in collaborazione con “CZ Fotografia” e con il patrocinio e il sostegno di “ADCI – Art Directors Club Italiano”, la mostra – a cura di Pier Paolo Pitacco, in collaborazione con Catia Zucchetti e il contributo critico di Giuseppe Mastromatteo – raccoglie oltre 200 fotografie (in una galleria fotografica distribuita su quaranta metri), accanto ad alcuni dei vestiti più iconici e preziosi e “materiali d’archivio” che ripercorrono la carriera di uno dei più geniali “innovatori” del “fashion system” mondiale, “un artista che ha fatto della provocazione, del gioco e del rifiuto dei dogmi accademici la propria inconfondibile firma”. Ecco allora il Moschino che rielabora capi classici, aggiungendo dettagli “irriverenti” come il tailleur “alla Chanel” con girandole al posto dei bottoni o il celebre “tubino nero” con il prezzo ricamato sul capo o imperdibili “gonne” interamente realizzate con cravatte.

O ancora il Moschino “sperimentatore ed ecologista ante litteram”, uno dei primi couturier a far sfilare “pellicce ecologiche”, inaugurando quello che nel tempo diventerà un vero e proprio trend. “L’Italia – si legge in nota alla mostra – è stata per Moschino un patrimonio di simboli, un territorio infinito d’esplorazione. Il suo immaginario comprendeva la ‘Gioconda’ di Leonardo, il ‘David’ di Michelangelo, i ‘Pupi Siciliani’ – che si vedono usati come ciondoli in un ‘look total black’ – ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Il golfo di Napoli’: tutto diventava materia plastica per creare una moda non solo elegante ma anche divertente, ironica, giocosa”. Come ben testimoniano, del resto, le sei “sale tematiche” (da “Ciao Franco” a “Comunicare” a “La vetrina” per proseguire con “Ideal dress=No stress” e con “Fashion – Fashoff” e “Il film”), ritmate da installazioni luminose al neon, in cui si sviluppa l’esposizione, tra gli scatti storici di Stefano Babic, Sergio Caminata e Stefano Pandini in dialogo con la “spettacolarità” delle leggendarie vetrine delle storiche “boutique” milanesi, la prima aperta da Moschino nel 1989 in via Sant’Andrea e la seconda in via Durini, dedicata alle Collezioni “Cheap and Chic” e “Moschino Jeans”. Ad ulteriormente arricchire la mostra troviamo anche “interviste” a storici amici, colleghi e artisti che svelano il Moschino più “umano”, accanto a quello più “rivoluzionario” e “irriverente”: dagli anni “padani” alle folli performance in passerella fino alle impensate “campagne pubblicitarie” accanto alla profonda serietà dei suoi messaggi politici e sociali. E, per finire, una meravigliosa “chicca”: un video con alcuni tra i momenti più indimenticabili delle sue sfilate, recuperate dai “master” originali del regista Sergio Salerni. Infine, ad accompagnare la mostra, il volume, in italiano e inglese, pubblicato da “Moebius”, “Breaking the rules. Aforismi and assorted stories” a cura di Pier Paolo Pitacco, con introduzione di Adriana Mulassano.

Per info: “Associazione Forte di Bard”, Bard (Aosta); tel. 0125/833811 o www.fortedibard.it. Fino al 29 marzo 2027. Orari: feriali 10-18/ sab. dom. e festivi 10-19.

Gianni Milani

Nelle foto:”Moschino e modella”, 1984 (Ph. Babic); “Campagna pubblicitaria Autunno/Inverno”, 1985 –’86 (Ph. Caminata); “Modella in Superstudio”, metà anni ’80 (Ph. Caminata); “Moschino_Natura”, S_S 1994

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