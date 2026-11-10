Esteri

Abu Dhabi, l’Europa senza bussola: la grande esclusa vuole sedersi al tavolo

L'assenza di una posizione comune continua a creare instabilità

di Ernesto Ferrante - 10 Novembre 2026

L’Europa vuole esserci, la Russia sostiene che non ci sarà. Alla vigilia dei colloqui sull’Ucraina in programma oggi e domani ad Abu Dhabi, si è consumato un nuovo scontro diplomatico che non ha riguardato tanto il contenuto dei negoziati quanto la loro legittimazione politica. E soprattutto il ruolo di un’Unione europea che continua a rivendicare centralità in una guerra combattuta ai suoi confini ma che, al momento decisivo, resta priva di una voce unica e di una linea condivisa.

Peskov replica a Barrot

Il botta e risposta a distanza tra il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è la fotografia più chiara di questa debolezza. Domenica Barrot aveva annunciato che la Francia avrebbe partecipato ai colloqui e che avrebbe fatto sentire “la voce dell’Europa”. Poche ore dopo è arrivata la replica secca di Mosca. I negoziati, ha ribadito Peskov, “sono e restano trilaterali, tra Russia, Ucraina e Stati Uniti”. Gli europei, se coinvolti, lo sarebbero soltanto attraverso canali paralleli e meccanismi di coordinamento esterni al tavolo principale.

Una presenza ai margini

Poi è stato il turno di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha fatto sapere via social che l’Ue “parteciperà” agli incontri insieme ai propri partner, sottolineando la necessità di garantire la libertà di navigazione nel Mar Nero e sostenendo l’ipotesi di un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche e alimentari. Bruxelles, attraverso la portavoce Paula Pinho, ha poi precisato che Commissione e Consiglio saranno rappresentati, probabilmente a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale, ammettendo però che le modalità esatte della partecipazione sono ancora da definire.

Un cortocircuito politico evidente che indebolisce ulteriormente la credibilità dell’Unione e offre l’immagine di un attore che fatica a imporre il proprio peso diplomatico proprio mentre Washington e Mosca provano a ridisegnare il quadro del conflitto. Ma il problema europeo va ben oltre il protocollo. Come sottolineato da Politico Europe, il vero nodo è l’assenza di una posizione comune. Le recenti aperture al dialogo con Vladimir Putin da parte del presidente finlandese Alexander Stubb e del premier norvegese Jonas Gahr Store hanno fatto emergere una frattura che da mesi attraversa il continente. Non tutti condividono l’idea che qualsiasi contatto con il Cremlino debba essere escluso. Immaginare una conclusione della guerra senza un dialogo diretto con Mosca è poco realistico.

Kallas e i sabotatori

A pesare è anche la linea dell’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas. L’estone continua a incarnare l’ala più oltranzista e antirussa delle istituzioni europee. Una postura che, se può raccogliere consensi nei Paesi baltici e in parte del Nord Europa, rischia però di restringere ulteriormente gli spazi diplomatici di Bruxelles. In un momento in cui persino alcuni governi europei iniziano a interrogarsi sulla necessità di mantenere canali di comunicazione con la Federazione russa, la linea di Kallas è una zavorra non da poco. Non sorprende, dunque, che l’unica voce realmente ascoltata dalla presidenza russa resti quella americana.

Le delegazioni al tavolo

Sul piano operativo, la Russia si presenta agli incontri con una delegazione di alto profilo. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha confermato la presenza dei vice ministri Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin. Il primo è uno dei massimi esperti russi di questioni nordatlantiche, controllo degli armamenti e dossier Osce. Il secondo segue da anni lo spazio post-sovietico. La composizione della delegazione segnala che il Cremlino intende concentrarsi soprattutto sui principi politici e di sicurezza che dovrebbero accompagnare un eventuale accordo complessivo.

L’Ucraina, invece, punta a mantenere aperti più tavoli contemporaneamente. Oltre al confronto trilaterale con Stati Uniti e Russia, la delegazione guidata da Rustem Umerov terrà incontri separati con rappresentanti dell’Unione europea, della Nato e del Regno Unito. Una domanda è destinata ad accompagnare tutto il vertice di Abu Dhabi. Se Russia, Ucraina e Stati Uniti stanno discutendo il futuro della sicurezza europea, quale ruolo avrà davvero l’Europa? Per ora la risposta appare sfocata.

Leggi tutte le news di Esteri