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Intervista a Elena Bonetti: “La manovra non affronta i problemi fondamentali”. E sul pluralismo: “Senza le democrazie muoiono”

"La logica delle proroghe è un escamotage per non affrontare situazioni che necessitano di una riforma organica. Eppure questo governo ha avuto lunghi anni e una maggioranza solida per dare al Paese una legge giusta sull’editoria. Il tema va affrontato, prima di tutto intendendosi su quale deve essere il criterio ordinatore: per noi è la salvaguardia del pluralismo"

di Giuseppe Ariola - 10 Novembre 2026

Con l’avvio delle audizioni è ufficialmente iniziato l’iter parlamentare della Manovra. Già da ieri è partito il classico confronto con i rappresentanti dei vari settori presso le commissioni Bilancio di Montecitorio e Palazzo Madama riunite alla Camera. Abbiamo fatto un primo punto con la presidente di Azione Elena Bonetti.

Onorevole Bonetti, che idea si è fatta della Manovra presentata dal governo?

“È una manovra che non affronta i problemi fondamentali: crescita, sanità, scuola. Si continua a distribuire poche risorse su una platea molto ampia, senza concentrarle sulle priorità. Servirebbero interventi incisivi sul costo dell’energia, sugli investimenti industriali e sulla produttività, sugli stipendi degli infermieri, sull’istruzione. Il governo riesce a tenere i conti in ordine, ma questo non basta se nel frattempo il Paese perde competitività e capacità produttiva”.

Nel corso dell’esame parlamentare, tenuto conto delle risorse, si riuscirà a dare un impulso in chiave espansiva o, come spesso accaduto, ci saranno più che altro micro interventi e i soliti rinvii dei dossier più importanti?

“Certo che no, è il problema è la mentalità con cui si affronta la legge elettorale. Se si trattasse solo di galleggiare, allora basterebbe tenere i conti in ordine, cosa che peraltro abbiamo riconosciuto al ministro Giorgetti. Ma un Paese deve crescere. E se non lo fa, arretra, visto che il resto del mondo intorno corre. C’è una rassegnazione, nel pensiero economico di questo governo, che è avvilente. Ed è anche colpevole, perché è il governo più longevo della storia italiana, perché al proprio futuro sa guardare bene quando occupa posti come l’Anac. Ma quando si tratta di dare un futuro al Paese, ‘sta come d’autunno’”.

Tra le questioni che ormai da anni vengono rimandate c’è quella relativa ai contributi per l’editoria. Possibile che invece di modificare la legge Crimi che si abbatterebbe come una mannaia sul mondo dell’informazione si continui solo a posticiparne l’entrata in vigore?

“Ha ragione, la logica delle proroghe è un escamotage per non affrontare situazioni che necessitano di una riforma organica. Eppure questo governo ha avuto lunghi anni e una maggioranza solida per dare al Paese una legge giusta sull’editoria. Il tema va affrontato, prima di tutto intendendosi su quale deve essere il criterio ordinatore: per noi è la salvaguardia del pluralismo, senza il quale le democrazie muoiono. I modi possibili sono molti, Carlo Calenda da anni ha proposto di valorizzare gli editori puri per garantire l’indipendenza dell’informazione. Ma certo non possiamo permettere che, mentre in tutto l’Occidente si moltiplicano i tentativi di smontare le democrazie – le ricordo che Azione è il partito che ha depositato una legge per uno scudo democratico -, si riduca al tempo stesso il pluralismo”.

Nessun provvedimento quanto la legge di bilancio ha alla base l’esigenza di una programmazione. Non crede che per le realtà editoriali questa incertezza del futuro sia un problema che incide anche sul fronte occupazionale?

“Certamente. Non si può chiedere a un settore già in profonda trasformazione di affrontare il futuro senza sapere su quali strumenti potrà contare. L’incertezza sulle risorse e sulle regole rende impossibile per le imprese – tutte, anche quelle editoriali – programmare investimenti e garantire stabilità occupazionale. Ma, vede, è una questione di metodo che noi contestiamo a questo governo, e vale su tutti i fronti: dall’industria alle famiglie non hanno proposto nessun piano pluriennale, nessuna visione strategica per l’Italia”.

Altra questione che sembra destinata a essere rinviata è quella del taglio della pressione fiscale per il ceto medio. La ritiene una priorità rispetto alla quale il governo ha tradito le aspettative?

“La solidità di un Paese si fonda sulla forza del suo ceto medio. Bisogna avere il coraggio di rilanciare i redditi da lavoro a partire da quello dei giovani. Invece di disperdere risorse in micro bonus temporanei proponiamo la detassazione al 5% per gli under 35 e un aumento degli stipendi di medici e infermieri, per evitare che professionalità fondamentali per il Paese siano costrette a cercare migliori condizioni all’estero. Di nuovo, la politica ha il dovere di mostrare un futuro ai cittadini, fatto di lavoro e dignità. Qui invece si nasconde la testa sotto la sabbia”.

Qualcuno sostiene si vada verso una manovra in chiave elettorale. Cosa ne pensa?

“Una manovra di galleggiamento come tutte quelle di questa legislatura, con meno soldi da distribuire in mancette rispetto allo scorso anno, quando si è speso oltre un miliardo per regalare a una manciata di persone un mese di pensione anticipata. Una vergogna, verrebbe da dire: ma quest’anno, sempre a Salvini i suoi alleati consentono di bloccare due miliardi e mezzo per un fondo per altri regali sulle pensioni, strappando ai giovani le poche speranze che questo Paese dà loro. Noi saremo lì a contrastarlo, può starne certo”.