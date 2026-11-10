Economia

Ilva, Arvedi e la sfida del futuro per lo Stato

Un'occasione per riscrivere il futuro e non subire più il passato

di Giovanni Vasso - 10 Novembre 2026

Dentro l’offerta presentata da Arvedi c’è il futuro dell’Ilva. E un pezzettino, importante, di quello dello Stato. Ci sta tutto dentro. Inserito in uno specifico passaggio, in quella che i tecnici chiamano condizione sospensiva. Il gruppo siderurgico cremonese è disposto ad andare fino in fondo, se dovesse battere la concorrenza di Jindal, a patto però che la città di Taranto, i suoi cittadini e le sue istituzioni accettino le condizioni e il piano industriale proposto, altrimenti “non sarà possibile procedere”.

Arvedi, Ilva e la sfida per lo Stato

Non è una banalissima captatio benevolentiae. Nemmeno un tentativo di mettere spalle al muro sindaci, associazioni ed enti locali. Non è una premessa del tipo di quelle che abbiamo già viste negli anni passati: o fate come diciamo noi, senza presentare ricorsi e magari allargandosi qualche scudo penale e qualche miliardino, oppure ci ritiriamo. È una dichiarazione programmatica. E, prima ancora che questo, è una chiamata in causa allo Stato e alle sue stesse istituzioni. Oltre slogan, progetti e tavoli tecnici: ci vuole una visione e il pubblico deve esserne garante. In ogni sua declinazione, in ogni suo ambito di autonomia. Non è più tempo di inseguire chimere, è l’ora di scriverlo davvero un futuro.

Una visione a lungo termine

E per farlo ci vuole un’idea unificante. Una visione che metta tutti insieme prima e possibilmente anche dopo che le urne, a cominciare dalle politiche, saranno chiuse. Non è un tema da poco. È, anzi, la madre di tutte le sfide per la politica nazionale, regionale e locale. È l’occasione, per le istituzioni, di restituire un senso alle cose. Non si può, in un frangente come questo, nascondersi dietro le regole. Lo Stato deve dettarle. Gli incartamenti, le offerte, sono arrivate. Toccherà alle istituzioni immaginare e iniziare a scrivere il futuro dell’acciaio italiano. Arvedi, con un’offerta giunta a sorpresa (o quasi), sembra offrire un programma più vasto e olistico rispetto a quello di Jindal. Forse è stata (quasi) una fortuna che le buste si siano aperte adesso che l’area a caldo è spenta. Se gli indiani inserirebbero Taranto in un ingranaggio produttivo globale e specializzato, parzialmente rimodulato rispetto allo scenario precedente alla pronuncia della Cassazione, gli investitori italiani sarebbero pronti a mettere sul banco i tanto attesi forni elettrici insieme alle loro tecnologie per la produzione di acciaio e laminati.

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Non basta più l’arbitro terzo

La valutazione degli aspetti tecnici toccherà ai commissari di Acciaierie d’Italia e dell’ex Ilva, mentre i sindacati aspettano di conoscere tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle offerte stesse. L’intervento dello Stato, e degli enti locali, però non può essere derubricato a mero accidente dell’ennesimo capitolo della storia infinita dell’ex Ilva. L’arbitro terzo, adesso, non serve. Anzi, non basta. Le istituzioni hanno una responsabilità che va onorata fino in fondo. Ed è quella di immaginare il futuro del Paese. Nel caso di Taranto, capire quale industria vogliamo e come preferiremmo che funzioni. Evitando la tentazione del dirigismo che, storicamente, è il padre di quel vizio oscuro che ha ghermito pure l’Unione europea, ossia il trionfo della burocrazia. È l’occasione storica, invece, di indirizzare il Paese, di dargli una direzione in un momento storico abbastanza confuso. Sanando, finalmente l’insostenibile vulnus, armonizzare impresa e ambiente, diritto alla salute e iniziativa economica.

La grande sfida dei tempi

La sfida della contemporaneità è tutta qui: ricostruire le comunità, riscrivendo un patto (vero) che tenga tutto insieme nel solco di una visione funzionale, orientata alla crescita di tutti e non al conflitto permanente né all’interesse particolare. Dentro la condizione sospensiva promossa da Arvedi c’è una sfida a cui lo Stato non può non rispondere. Quella di riprendersi senso e ruoli, scrivere e immaginare il futuro, non più di gestire il presente maledicendo il passato.

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