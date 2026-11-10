Esteri

Iran, Trump vede uno spiraglio: Doha rilancia il dialogo, Teheran smentisce tutto

Gli Stati Uniti restano pronti a intervenire militarmente

di Ernesto Ferrante - 10 Novembre 2026

La diplomazia del Golfo prova a riaprire un canale tra Washington e Teheran, ma l’Iran continua a negare l’esistenza di qualsiasi trattativa. Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha definito “ottima” la conversazione avuta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente JD Vance, spiegando di aver discusso della situazione regionale e delle “modalità per far progredire i colloqui tra Stati Uniti e Iran”. In un messaggio pubblicato su X, Al Thani ha parlato di “discussioni positive” finalizzate al raggiungimento di un accordo e a una maggiore stabilità nella regione.

La situazione è in bilico

Trump, dal canto suo, ha dichiarato di intravedere uno “slancio positivo” verso un’intesa che possa chiudere il confronto con l’Iran. Tuttavia, la versione americana si scontra con il netto rifiuto iraniano. Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, ha liquidato le indiscrezioni sui negoziati con parole secche: “Fermatevi a fabbricare notizie false su presunti colloqui immaginari”. Il presidente statunitense ha inoltre ribadito su Truth Social che una ripresa degli attacchi contro l’Iran appare “poco probabile”, pur sottolineando che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire in caso di necessità. Trump ha aggiunto che Washington, insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait, preferirebbe mantenere l’attuale equilibrio regionale. Sul piano della sicurezza, intanto, restano segnali di tensione. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno evacuato uno dei propri velivoli dalla base RAF di Mildenhall, nel Regno Unito, dopo una minaccia attribuita all’Iran.

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