Cronaca

Garlasco, Giarda: “Stasi è innocente”. E sulle vecchie indagini: “Dati fondamentali mai messi a disposizione”

Nuove ombre sulle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi. L’ex legale di Alberto Stasi denuncia la mancata consegna di elementi decisivi sulle analisi dei pedali della bicicletta. Intanto prosegue il processo per diffamazione contro Massimo Lovati: chiesti 116mila euro di risarcimento

di Lino Sasso - 9 Novembre 2026

Il delitto di Garlasco resta al centro dell’attenzione. A mantenere accesi i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi oggi è stato l’avvocato Fabio Giarda. Il legale che in passato ha seguito Alberto Stasi ribadisce la propria convinzione sulla sua innocenza. E, al contempo, solleva nuovi interrogativi sulle vecchie indagini. Al centro delle contestazioni ci sono soprattutto le analisi sui pedali della bicicletta di Stasi. Test i cui risultati non sono mai stati messi a disposizione della difesa. Ma, sembrerebbe, neanche dei periti e dei magistrati incaricati nei precedenti procedimenti.

“Noi abbiamo sempre creduto nell’innocenza di Alberto Stasi. Poi ci sono altri professionisti che faranno le loro valutazioni sulla revisione, però dal nostro punto di vista Alberto Stasi non c’entra niente in questo delitto”, ha dichiarato Giarda.

Uno dei passaggi più significativi delle dichiarazioni dell’avvocato riguarda gli accertamenti tecnici effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Secondo Giarda, alcuni elementi potenzialmente fondamentali non sarebbero stati inseriti nel fascicolo processuale, impedendo alla difesa e agli esperti di esaminarli. “Quei dati non ci sono stati messi a disposizione, non solo a noi, ma ai nostri consulenti, ai periti del 2009 e alla Corte d’assise d’appello. Sono dati fondamentali per poter arrivare a un elemento decisivo, cioè quello del sangue sui pedali”, ha spiegato.

Il legale ha sottolineato come soltanto recentemente sia emersa l’assenza di questa documentazione dagli atti disponibili. Una circostanza che potrebbe assumere rilievo anche nell’eventuale percorso di revisione della condanna di Stasi.

Le consulenze su Andrea Sempio e le critiche alle vecchie indagini

Giarda è tornato anche sugli accertamenti condotti tra il 2016 e il 2017 nell’ambito della prima inchiesta su Andrea Sempio. Secondo l’avvocato, le valutazioni tecniche elaborate all’epoca dai consulenti Linarello e Fabbri avrebbero trovato conferma nei successivi approfondimenti. “Gli accertamenti tecnici che erano stati fatti dal Linarello e da Fabbri sono stati poi anche confermati dai consulenti successivi e anche dai consulenti del pubblico ministero e dal perito Albani, per cui dal nostro punto di vista erano corretti”, ha affermato.

Il legale ha inoltre criticato la scelta di non affidare quelle consulenze a un esperto indipendente per una valutazione terza. “Farle valutare dall’esperto che noi contestavamo ci è sembrato un po’ fare un cerchio che si chiude da solo. Poteva essere incaricato un consulente che diceva avete ragione voi o abbiamo ragione noi, questo non è stato fatto”, ha sottolineato.

Per Giarda, dunque, gli elementi emersi quasi dieci anni fa conserverebbero un peso significativo anche alla luce dei nuovi sviluppi investigativi. “Gli elementi che erano usciti nel 2016 e nel 2017 sono elementi che sono forti anche in queste indagini, poi ne sono usciti degli altri. Abbiamo avuto anche determinate sorprese dalle indagini, elementi che noi non conoscevamo e avremmo voluto conoscere”, ha aggiunto.

Lo studio Giarda chiede 116mila euro di risarcimento a Lovati

Le dichiarazioni sono arrivate a margine dell’udienza del procedimento per diffamazione nei confronti di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. Al centro del processo ci sono le affermazioni pronunciate da Lovati il 13 marzo 2025, quando attribuì allo studio legale Giarda la regia di una presunta operazione investigativa costruita contro Sempio. Accuse respinte con fermezza da Fabio ed Enrico Giarda, figli del professor Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi, scomparso nel 2021.

I due avvocati hanno chiesto un risarcimento complessivo di 116mila euro per danni morali e d’immagine, ritenendo le dichiarazioni gravemente lesive della reputazione personale e professionale dello studio. Non è mancato un avvertimento all’ex legale di Sempio: “Se l’avvocato Lovati vuole andare continuamente in giro a dire che noi abbiamo fatto una macchinazione, continua a prendersi querele”.

La revisione della condanna di Stasi e i nuovi elementi

Le parole di Giarda si inseriscono in una fase particolarmente delicata della vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi. Da una parte proseguono gli approfondimenti investigativi sulla posizione di Andrea Sempio, dall’altra sia avvicina la richiesta di revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi.

E proprio la documentazione relativa alle vecchie analisi, insieme agli elementi emersi dalle nuove indagini, assume un ruolo importante. Sia nelle valutazioni degli attuali legali di Stasi che in quelle dei magistrati chiamati a esaminare la possibilità di riaprire il caso sul piano processuale.

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