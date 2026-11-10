Editoriale

Il centro è mio e me lo gestisco io: la sfida tra Renzi e Onorato

di Laura Tecce - 10 Novembre 2026

Nessuno sa esattamente dove sia, quanto sia realmente grande e soprattutto chi abbia davvero il diritto di rappresentarlo. Eppure tutti lo cercano: il “centro” è diventato il Sacro Graal della politica italiana, una specie di luogo dell’anima. Da quando è scomparsa la Democrazia cristiana, l’eredità contesa è un’identità che in molti vorrebbero intestarsi – a destra e a sinistra – tra sigle vecchie e nuove, piccoli partiti, federatori e leader da zero virgola convinti di essere i legittimi prosecutori in versione aggiornata e corretta della fu Balena bianca.

Ma è soprattutto nel campo largo che oggi la caccia a quell’ipotetico spazio sta assumendo i contorni di una vera competizione di potere. Moderato quando serve, riformista quando conviene, cattolico-liberale se bisogna evocare una tradizione, civico quando occorre prendere le distanze dai vecchi partiti: oggi, il pronostico di chi vuole conquistarlo stima questo bacino elettorale tra l’8 e il 9 per cento. È la scommessa di Carlo Calenda, convinto che il suo progetto autonomo possa raggiungere quelle cifre: né con il centrodestra né con il centrosinistra, un’opzione alternativa per chi non si riconosce nel bipolarismo.

Una stima analoga è quella di Matteo Renzi per la sua Casa Riformista, con una differenza sostanziale: l’ex premier vuole giocare la partita dentro il campo largo, con l’ambizione di diventare un interlocutore decisivo per la coalizione. Ed è qui che entra in partita Alessandro Onorato, assessore capitolino e promotore di Progetto Civico Italia, una rete di sindaci, amministratori e realtà civiche che punta a costruire una componente autonoma, civica e riformista nel centrosinistra. Una sorta di duplicato dell’operazione renziana, ma con un altro regista.

Tanto che la contromossa dello stratega di Rignano sull’Arno è quasi da manuale: per contendere a un civico il suo elettorato, mette in campo un’altra civica, Silvia Salis, sindaca di Genova, da mesi indicata come possibile volto del progetto, fino a immaginarla alla guida del “gruppone” centrista e persino in un futuro governo. Lei, per ora, prende le distanze da investiture premature e ribadisce che la sua priorità resta la città che amministra.

Onorato, invece, non ha alcuna intenzione di fare da comprimario, né diventare una costola di Italia Viva. Vuole giocare da protagonista. Una dinamica che ricorda, per certi versi, quella già vista tra i due ex alleati nel naufragato progetto del Terzo Polo: ambizioni concorrenti, un’intesa difficile e nessuna voglia di fare un passo indietro. Oggi il leader di Azione ha scelto di misurarsi fuori dalle coalizioni, mentre dentro il campo largo la contesa tra il progetto renziano e quello civico si sposta persino sulle primarie.

L’ex presidente del Consiglio vorrebbe una sfida ristretta a Schlein e Conte; la rete di Onorato chiede invece una competizione aperta. Non è una disputa regolamentare: è una questione di potere, perché stabilire chi partecipa significa anche decidere chi può pesare e chi può rivendicare la rappresentanza del centro riformista.

E non è un caso che l’assessore capitolino mostri una certa sintonia – ricambiata – con il capo del Movimento 5 Stelle.

Di fatto le primarie sono una contesa per la leadership, una sfida interna prima che con il centrodestra.

Come del resto lo è la conquista del centro: tutti cercano quel consenso evocato come decisivo, tutti si dichiarano interpreti di una tradizione politica, tutti rivendicano una fetta di un mercato elettorale che nessuno, almeno per ora, può dire di possedere.

Molti aspiranti e una sola domanda ancora senza risposta: quanti voti ci sono davvero da spartire? La cosa curiosa è che tutti parlano di novità mentre si contendono un elettorato che la politica italiana insegue da oltre trent’anni. Cambiano i nomi, i contenitori e perfino i leader designati. Il sogno, invece, resta sempre quello: superare il bipolarismo, trovare il centro, prenderselo e scoprire che vale proprio l’8 per cento. Possibilmente senza doverlo dividere con nessuno.

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