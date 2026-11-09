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Balneari, Assobalneari applaude Salvini: “La scarsità della risorsa va dimostrata, non presunta”

L'associazione sostiene il nuovo Tavolo nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio

di Mauro Trieste - 9 Novembre 2026

Assobalneari Italia accoglie con favore il provvedimento che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo nazionale incaricato di definire criteri comuni e verificare la conformità degli accertamenti territoriali sulla scarsità della risorsa naturale. Una decisione che, secondo l’associazione aderente a Federturismo Confindustria, rappresenta un passaggio cruciale per il futuro delle imprese balneari e per l’applicazione dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein.

A sottolinearlo è il presidente nazionale di Assobalneari Italia, Fabrizio Licordari, che esprime “grande apprezzamento” per l’iniziativa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo Licordari, il ministro ha garantito continuità a un percorso che punta ad accertare in modo concreto l’effettiva scarsità della risorsa naturale, elemento ritenuto essenziale prima di applicare le norme europee sulle concessioni. “Il Ministro Salvini ha avuto il merito politico di non arretrare rispetto a un principio che Assobalneari Italia ha sostenuto con fermezza per anni: la scarsità della risorsa non può essere presunta, ma deve essere oggettivamente accertata”, afferma Licordari.

Per Assobalneari il nuovo organismo istituzionale si inserisce nel solco del lavoro già svolto dal precedente Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio, che avrebbe evidenziato un’ampia disponibilità della risorsa costiera nazionale. Da qui la convinzione che il passaggio possa contribuire a una più corretta applicazione del diritto europeo e a una maggiore certezza normativa per il comparto. Licordari rivolge inoltre un ringraziamento all’onorevole Toti Di Mattina, con il quale l’associazione ha collaborato negli ultimi mesi. “Il suo impegno politico, costante e concreto, ha contribuito in maniera significativa alla definizione di questo importante percorso”, sottolinea. Per il presidente di Assobalneari Italia il provvedimento rappresenta anche il riconoscimento di una linea sostenuta negli anni dall’associazione.

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