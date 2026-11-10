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Totti dal Kuwait: “Alla Roma? Ci penso…”

Promuove Gasp e frena: "Non voglio turbare nessuno...."

di Daniel Walker - 10 Novembre 2026

Clamorosi spifferi dal Kuwait. In un’intervista rilasciata a SashaSports, il leggendario capitano Francesco Totti non chiude affatto le porte a un possibile ritorno nella sua Roma.

“Tornare alla Roma?…”

Tra nostalgia e frasi lette tra le righe, l’ex numero 10 lancia un messaggio chiaro alla piazza. Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società- ricorda-. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, dico sempre che certe cose si fanno in due e non da soli. Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone».

Già frena per non turbare l’ambiente. «Non mi lamento e non voglio creare assolutamente alcun tipo di problema – precisa-. In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così».

I ricordi, la Roma di oggi

I ricordi però restano indelebili. Arrivato a dodici anni e rimasto per oltre trentacinque anni, per l’ex capitano andare a Trigoria era come tornare a casa.

Nel frattempo, Totti promuove a pieni voti la Roma di Gasperini, attualmente terza in classifica (a -2 dalla Lazio capolista e -1 dall’Inter) dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Il potenziale per fare cose importanti c’è, ma indica la strada per il titolo. «Servirebbero uno o due innesti – spiega – per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo scudetto. Una squadra capace di sognare il campionato fino alla fine».

La palla passa ora alla società? Oppure è tutta auto-pubblicità.