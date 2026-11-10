Cronaca

Alatri: sequestrati 16 chili tra cocaina e hashish, arrestata una coppia

L'operazione della Polizia di Stato è partita dal monitoraggio di una citycar a noleggio che si muoveva con percorsi sospetti nel Frusinate

di Enzo Ricci - 10 Novembre 2026

Oltre 16 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, un giro d’affari potenziale da oltre un milione di euro e due arresti. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Roma e la provincia di Frosinone che ha portato allo smantellamento di una base di stoccaggio della droga ad Alatri. L’indagine, coordinata dagli agenti della VI sezione della Squadra Mobile di Roma con il supporto della Squadra Mobile di Frosinone, ha preso avvio dall’osservazione di una citycar a noleggio. I continui spostamenti dell’utilitaria tra diversi comuni del Frusinate, privi di una destinazione apparentemente definita, hanno attirato l’attenzione degli investigatori che hanno ricostruito i movimenti fino a risalire a una coppia residente ad Alatri.

La casa usata come deposito della droga

I primi riscontri sono arrivati durante i controlli sul veicolo, dove gli agenti hanno rinvenuto alcune centinaia di euro in contanti e due telefoni cellulari ritenuti strumenti operativi per la gestione dei contatti con gli acquirenti e delle attività di smistamento della droga. La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito domestico. Parte dello stupefacente era stata occultata persino all’interno di un congelatore a pozzetto, nascosta tra gelati e prodotti surgelati. Il quantitativo più consistente, però, era custodito nel sottoscala. All’interno di una scatola avvolta nel cellophane gli investigatori hanno trovato oltre un chilo e mezzo di cocaina, in parte sfusa e in parte già confezionata per la vendita al dettaglio. Alcune dosi erano contrassegnate da simboli riconducibili a un noto marchio automobilistico e a giochi per bambini.

Le indagini vanno avanti

Nel complesso sono stati sequestrati più di 16 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre a circa 700 euro in contanti trovati nell’abitazione. Per l’uomo, 53 anni, e la donna, 34 anni, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di distribuzione e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel traffico.

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