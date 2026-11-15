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Miami, collisione tra due Boeing in pista: feriti lievi e nuovi interrogativi sulla sicurezza dei voli

All'aeroporto internazionale di Miami un cargo Ups e un jet di Copa Airlines si sono urtati durante il rullaggio

di Ernesto Ferrante - 15 Novembre 2026

Un Boeing 767 cargo di Ups e un Boeing 737 di Copa Airlines si sono scontrati nella serata di ieri all’aeroporto internazionale di Miami, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza delle operazioni a terra negli scali statunitensi. Il bilancio è di due feriti lievi, soccorsi sul posto senza necessità di ricovero. Secondo la Federal Aviation Administration (Faa), l’estremità alare del velivolo Copa ha colpito la parte anteriore della fusoliera dell’aereo Ups mentre i due mezzi si trovavano in fase di rullaggio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.15 locali all’intersezione di due taxiway. Il volo Copa Airlines era appena arrivato da Panama City, mentre il cargo Ups era in partenza per Bogotá. La Faa ha precisato che l’equipaggio Ups aveva ricevuto istruzioni di concedere la precedenza al velivolo proveniente da Panama e sta ora verificando le responsabilità dell’accaduto.

Nonostante l’urto, le operazioni dello scalo non hanno subito conseguenze significative, con il traffico deviato su percorsi alternativi. Ups ha dichiarato di collaborare con le autorità per accertare la dinamica dell’incidente, mentre Copa Airlines ha ribadito che la sicurezza di passeggeri ed equipaggi resta la sua “massima priorità”.

L’episodio arriva mentre il sistema aeroportuale americano è ancora alle prese con ritardi e cancellazioni dopo il recente blocco nazionale dei voli disposto dalla Faa, alimentando nuove domande sull’affidabilità delle infrastrutture e della gestione del traffico aereo negli Stati Uniti.

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