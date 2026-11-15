Torino

In piazza San Carlo e in via Roma sfilano i maestri delle Nitto ATP Finals

di Redazione - 15 Novembre 2026

La centralissima piazza San Carlo, il salotto di Torino, e la rinnovata via Roma, hanno accolto nel tardo pomeriggio di venerdì la sfilata inaugurale degli otto campioni che da domenica si sfideranno all’Inalpi Arena per la sesta edizione torinese delle Nitto ATP Finals.

Il tradizionale blue carpet quest’anno è stato arricchito dal passaggio dei giocatori nello “Stargate”, il futuristico portale progettato da Pininfarina e pensato per rafforzare ulteriormente il legame tra il torneo e la città. La piazza è stata inoltre attraversata da spettacolari giochi di luce e videomapping dedicati agli otto giocatori e alle passate edizioni delle Finals.

I tennisti hanno quindi percorso il lungo tappeto blu in via Roma fino a via Principe Amedeo, tra gli applausi e i cori dei tifosi: tifo speciale per l’azzurro Flavio Cobolli, qualificato per la prima volta al torneo e nuovo beniamino del pubblico di casa.

Anche in piazzetta Reale da questa sera è attivo lo spettacolare videomapping “A Champion’s story”: sulla facciata di Palazzo Reale sono proiettate le immagini più significative delle prime cinque edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals, alternate a quelle degli otto finalisti al torneo.

In serata l’Inalpi Arena ospiterà il gran galà organizzato da ATP in onore del “Club dei numeri uno”, con una cena esclusiva che riunirà i giocatori arrivati in vetta al ranking mondiale, tra cui Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik Sinner, che come noto non giocherà a Torino per un infortunio al ginocchio.

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