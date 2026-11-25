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Al MAXXI fino al 31 gennaio la mostra "Sensing the Future"

di Askanews - 25 Novembre 2026

Roma, 25 nov. (askanews) – Le opere dei maestri del Futurismo dialogano con le produzioni di tre protagonisti dell’arte contemporanea, Quayola, Fabio Giampietro e Donato Piccolo. Nella mostra “Sensing the Future” a cura di Gabriele Simongini, nello Spazio Extra MAXXI fino al 31 gennaio, le opere storiche di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Tullio Crali, De Pistoris, Fortunato Depero, Gerardo Dottori, Filippo Tommaso Marinetti e Ruzena Zàtkovà accolgono le innovazioni di artisti che reinterpretano e reinventano alcune teorie futuriste, anche grazie all’ausilio di nuove tecnologie come l’A.I.

In “Luce” Quayola ha attinto al patrimonio dell’Archivio Luce rielaborando fotografie e video attraverso processi computazionali che li trasformano in immagini pittoriche. Per “Vertigo Singularity” Fabio Giampietro è partito da una grande tela che raffigura una città immaginaria mentre attraverso un visore il pubblico entra nell’immagine e ne attraversa l’architettura, trovandosi immerso in un paesaggio distopico. “Mobile Noise Intoner” di Donato Piccolo è invece un’auto da corsa che reagisce a voci, rumori e movimenti dei visitatori, che un’intelligenza artificiale generativa traduce in suoni e melodie.

Il curatore, Gabriele Simongini, ha spiegato: “In ognuna di queste opere c’è una profonda riflessione anche sul percorso verso cui stiamo andando, non è una mostra sulla retorica tecnologica. Loro tre sono tre artisti che io definisco artisti prima di tutto umanisti, cioè nel loro lavoro al centro c’è sempre una riflessione sull’essere umano, sulla condizione esistenziale dell’essere umano nella società contemporanea”.