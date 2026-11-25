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Il mistero del tacchino graziato da Trump e scomparso VIDEO

La storia, la tradizione, il giallo nel giardino della Casa Bianca

di Daniel Walker - 25 Novembre 2026

Una grazia presidenziale con un ombra di mistero nel giardino della Casa Bianca: un tacchino c’è, l’altro è scomparso. Donald Trump ha ufficialmente salvato la vita ai due tacchini di Thanksgiving, Freedom e Feathers, promettendo loro che «vivranno per sempre» felici nel campus della Texas A&M University. Eppure, sotto i riflettori del South Lawn, mancava qualcosa. O meglio, qualcuno.

La grazia e la sparizione: cosa è successo?

Mentre Freedom posava impavido davanti alle telecamere dopo una notte di lusso al Willard InterContinental Hotel, di Feathers non c’era traccia. «Dov’è Feathers?», ha chiesto lo stesso presidente al pubblico stupito. Una battuta fulminea ha subito sciolto la tensione: «È fuggito tra i cespugli!».

In realtà, il volatile stava soltanto riposando nelle stanze della residenza presidenziale, ma il piccolo “giallo” ha subito conquistato la cronaca.

Quale è la storia del tacchino graziato?

Il bizzarro colpo di scena segna la 79esima edizione della presentazione del tacchino presidenziale. Una tradizione nata nel 1947 con Harry Truman, quando la National Turkey Federation iniziò a regalare i volatili al Comandante in Capo.

Ma è solo nel 1989, con George H.W. Bush, che il gesto si è trasformato nella formale “grazia presidenziale” annullando l’arrosto del Ringraziamento.

Libertà e piume salve, dunque?

Freedom ha celebrato sotto la luce dei riflettori, mentre Feathers ha preferito il dietro le quinte. Entrambi incassano la grazia incondizionata, confermando che alla Casa Bianca anche la politica dei volatili sa trasformarsi in un avvincente spettacolo. Per un giorno, Trump lontano dai suoi intrighi politico-finanziari.