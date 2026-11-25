Politica

Meloni: “Contro la violenza sulle donne, lo Stato c’è”

Il messaggio della premier: "La strada è ancora lunga"

di Cristiana Flaminio - 25 Novembre 2026

Il messaggio della premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola”. Un obiettivo, più che un auspicio. Che parte da lontano. “Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”.

Meloni e la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Perciò Meloni rivendica l’impegno suo e del governo sul fronte della lotta alla violenza sulle donne. “È la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo”. Non basta. “Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative”.

“La strada è ancora lunga”

Meloni ha aggiunto. “Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”. C’è ancora tanto da fare contro la violenza sulle donne, Meloni lo sa. “Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”.

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