Esteri

Giallo nel Mediterraneo: vertici tra Ankara e Qatar

L'attacco di Kiev ha provocato anche la morte di due militari libici, Haftar reagisce e vola in Turchia. Il Paese ha buoni rapporti con entrambe le fazioni che si dividono il governo sulle coste di fronte all'Italia

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

Il grave attacco di Kiev a Bengasi continua ad animare la cronaca della geopolitica internazionale relativa al Mediterraneo. L’incursione condotta con droni navali ucraini contro la corvetta russa Merkury e un cargo ha causato l’affondamento dell’unità e la morte di due marinai libici. La Libia continua a mostrarsi spaccata tra il Governo di Unità Nazionale di Tripoli riconosciuto dall’Onu e l’amministrazione della Libia orientale. Questa, guidata dal maresciallo Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito Nazionale Libico e storico alleato militare di Mosca.

Bengasi, dopo l’attacco di Kiev cosa sta succedendo?

La vicenda si allarga oltre lo scontro navale. L’est accusa il governo rivale di Tripoli di aver offerto copertura tattica alle forze speciali ucraine a Misurata, scatenando la secca smentita delle autorità occidentali. Nel frattempo, i vertici di Bengasi muovono le diplomazie sotterranee. Khalifa Haftar si è recato a sorpresa ad Ankara per trattare con la Turchia, storico sponsor militare di Tripoli. Ciò, mentre suo figlio Saddam Haftar, vicecomandante dell’Lna e figura chiave nelle trattative per la guida del Paese, è volato contemporaneamente in Qatar per incontri sulla difesa.

Il conflitto tra Russia e Ucraina travalica l’Europa?

Il conflitto, di fatto, sta trasformando il Mediterraneo nel nuovo teatro di uno scontro globale. Tra accordi marittimi riaperti, riallineamenti inattesi e minacce dirette alla logistica di Mosca in Africa, la Libia diventa il fulcro di una trama sempre più fitta e rischiosa.

Haftar stringe l’intesa con la Turchia

Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico e leader della Libia orientale, Khalifa Haftar, ha incontrato ad Ankara il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan.

Alla riunione, precisa Libya Review, ha partecipato anche il figlio Saddam Haftar, il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, il capo di Stato maggiore, Selcuk Bayraktaroglu ed il capo dell’intelligence, Ibrahim Kalin.

Al centro dei colloqui, innanzitutto gli ultimi sviluppi regionali e internazionali dopo l’attsacco di Kiev a Bngasi. Ma pure questioni di interesse comune e le prospettive di rafforzamento della cooperazione tra la Libia e la Turchia in diversi settori.

Non sono stati ancora diffusi dettagli sui contenuti dell’incontro. E non è chiaro se Haftar incontrerà o abbia già incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Le mosse di Ankara sull’attacco ucraino a Bengasi

La visita assume rilievo anche alla luce del recente attacco ucraino contro due navi russe a Bengasi controllata dalle forze di Haftar.

Le autorità della Libia orientale hanno chiesto un’indagine internazionale sull’accaduto. L’esecutivo rivale con sede a Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha chiesto spiegazioni a Kiev.

La Turchia mantiene rapporti con entrambe le amministrazioni libiche e lo scorso ottobre ha ospitato colloqui tra i rappresentanti di Haftar e il governo di Tripoli.

Ankara ha inoltre ottenuto il sostegno del Parlamento della Libia orientale a un controverso accordo sui confini marittimi. Un’intesa risalente a diversi anni fa. E che non poche critiche aveva a suscitato nell’Unione europea e in altri Paesi del Mediterraneo orientale.