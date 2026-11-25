L'Identità Rosa

Intervista all’avvocata Micaela Ottomano, autrice di “Codice di libertà”

Ottomano: “La vergogna non appartiene alla vittima”

di Priscilla Rucco - 25 Novembre 2026

Per una donna che subisce violenza la libertà è spesso la prima cosa che viene tolta. Ed è conservare la propria indipendenza il filo che lega le pagine di “Codice di libertà. Storie di diritto, coraggio e libertà”, il libro dell’avvocata cassazionista Micaela Ottomano, pubblicato da Graus Edizioni e presentato il 14 ottobre scorso alla Camera dei deputati. Un saggio autobiografico in cui trent’anni di professione si intrecciano con le storie delle donne che si sono rivolte a lei e con le nuove forme di prepotenza nate nella società digitale. Nella Giornata contro la violenza sulle donne, le abbiamo chiesto di raccontarci il suo libro, ma anche che cosa ancora non funzioni nella tutela delle vittime.

Il suo libro si intitola “Codice di libertà”. In che modo il diritto può diventare lo strumento per riconquistare la libertà?

“Il diritto può diventare il primo strumento concreto attraverso il quale una donna riprende possesso della propria vita. La violenza, infatti, non comincia necessariamente con uno schiaffo: spesso inizia molto prima, con il controllo, la mortificazione, la privazione dell’indipendenza economica e della libertà di scelta. Oggi il diritto offre strumenti importanti: ordini di protezione, allontanamento del maltrattante, misure cautelari, tutela civile e penale. Ma l’avvocato deve anche accompagnare la donna verso il recupero della propria autonomia e della propria dignità. La libertà non è soltanto uscire da una relazione violenta: è tornare a poter decidere della propria esistenza”.

Nel libro intreccia la sua esperienza professionale con le storie di chi si è rivolto a lei. C’è un caso che l’ha segnata più di altri?

“Sì. Ho assistito una donna meravigliosa, moglie di una persona di altissimo profilo nel nostro ambiente giudiziario, devastata psicologicamente e fisicamente dal marito. Il ruolo e il potere del coniuge avevano inevitabilmente condizionato la percezione giudiziale della situazione: inizialmente alcuni magistrati nutrivano perplessità, perché appariva quasi inimmaginabile che un uomo di quel profilo potesse commettere fatti tanto gravi ai danni della moglie e della figlia. È stato necessario dimostrare che il prestigio e il ruolo sociale non possono diventare uno scudo. Sono stati tre anni di autentico inferno, durante i quali ho visto una donna perdere se stessa e poi, con enorme fatica, ritrovare la propria forza. Alla fine ne siamo uscite. Questa esperienza mi ha insegnato che la tutela di una vittima richiede coraggio, determinazione e indipendenza di giudizio. Soprattutto quando dall’altra parte c’è il potere”.

Il sottotitolo richiama le nuove sfide della società digitale. Cyberstalking, revenge porn, controllo del telefono: quanto è cambiata la violenza contro le donne e quanto le norme riescono a stare al passo?

“La tecnologia ha trasformato le modalità attraverso cui si esercita la violenza, ma non ne ha modificato la matrice culturale. Il controllo che un tempo si esercitava attraverso gli spostamenti e le frequentazioni oggi può proseguire attraverso uno smartphone e i social network. È una violenza che può raggiungere la vittima in qualsiasi momento: la casa non è più necessariamente un luogo sicuro quando la persecuzione continua attraverso uno schermo. Non basta prevedere nuove fattispecie di reato: occorrono competenze investigative, capacità di acquisire correttamente le prove digitali e una maggiore formazione degli operatori. La violenza digitale non è una violenza di serie B”.

Molte ragazze considerano normale che il partner chieda le password o controlli la loro posizione. Dove passa il confine tra relazione e controllo e come si costruisce una prova quando la violenza è online?

“Il confine è molto chiaro: l’amore presuppone fiducia, il controllo presuppone possesso. Quando queste condotte diventano sistematiche e limitano la libertà individuale, possono rappresentare i primi segnali di una relazione possessiva e violenta. Anche la violenza digitale può essere documentata: messaggi, email, registrazioni legittimamente acquisite, accessi non autorizzati. È fondamentale conservare correttamente le evidenze e rivolgersi a professionisti capaci di acquisirle con modalità tecnicamente adeguate: uno screenshot, da solo, non sempre è sufficiente. Alle ragazze vorrei dire una cosa: non dovete dimostrare di amare qualcuno rinunciando alla vostra privacy. Tracciate dei confini e fateli rispettare: se vi amano, lo faranno”.

Dal Codice rosso al reato autonomo di femminicidio, le leggi si sono rafforzate. Dove restano ancora blocchi per la tutela delle vittime: nei tempi, nelle misure cautelari o nella loro applicazione?

“Una rivoluzione culturale già è stata fatta nella storia giuridica del paese con l’introduzione da circa un anno nel codice penale dell’art. 577-bis del delitto di femminicidio, poiché fino ad oggi era punito come un omicidio qualsiasi mentre ora un uomo che uccide la donna in quanto tale perché si sente superiore per il patriarcato e la ritiene un oggetto privo di autonomia e libertà viene punito con l’ergastolo. Questa legge non diminuirà il numero dei femminicidi nell’immediatezza ma contribuirà alla crescita della coscienza sociale per combattere la cultura sessista e discriminatoria.

Uno dei momenti cruciali è quello immediatamente successivo alla denuncia e alla separazione, quando l’autore della violenza percepisce di perdere il controllo sulla donna e quindi è fondamentale che ci sia una sinergia tra operatori, assistenti sociali, polizia e magistrati che adottino le misure meno rischiose in assoluto per la vittima designata”.

Una donna che denuncia rischia spesso di non essere creduta o di dover rivivere il trauma in aula. Come si evita la cosiddetta vittimizzazione secondaria?

“Una vittima non deve essere giudicata perché ha aspettato a denunciare, perché è rimasta nella relazione o perché ha avuto difficoltà a interrompere un legame affettivo. Occorre una formazione specifica di magistrati, avvocati e operatori, affinché l’ascolto avvenga nel rispetto della dignità della persona e senza inutili reiterazioni delle dichiarazioni. A una donna che intende denunciare direi di non affrontare questo percorso da sola, di rivolgersi tempestivamente a un legale, documentare gli episodi e costruire, quando necessario, un piano di sicurezza anche per i figli. Ma soprattutto vorrei che sapesse che la vergogna non appartiene alla vittima”.

Quando ci sono figli, la violenza domestica entra nelle separazioni e nelle decisioni sull’affidamento. A che punto siamo nel proteggere madri e minori?

“Un minore che assiste alle aggressioni e alle umiliazioni rivolte alla madre è a sua volta vittima di quella violenza. La violenza non è un semplice conflitto di coppia e non può essere trattata come tale. La tutela dei figli deve prevalere su qualsiasi automatismo relativo alla bigenitorialità, ed è necessario che i procedimenti penale e civile dialoghino tra loro, perché le decisioni sull’affidamento non finiscano per esporre di nuovo la donna e i bambini a situazioni di pericolo”.

Quanto contano l’autonomia economica e la parità nel lavoro nella prevenzione della violenza, e quale messaggio vuole lasciare alle giovani donne?

“L’autonomia economica è una delle condizioni fondamentali della libertà femminile: una donna che dipende economicamente dal partner può incontrare ostacoli enormi nel sottrarsi a una relazione violenta. La parità nel lavoro, quindi, è anche uno strumento concreto di prevenzione della violenza. Alle giovani donne vorrei dire: non considerate mai la vostra libertà un privilegio concesso da qualcuno. È un diritto che vi appartiene. Non accettate che la gelosia venga chiamata amore, che il controllo venga scambiato per protezione. E agli uomini vorrei ricordare che la libertà di una donna non sottrae nulla a nessuno. La battaglia contro la violenza di genere non si vince soltanto sul piano giudiziario, ma soprattutto cambiando quella cultura patriarcale che per secoli ha considerato la donna una proprietà e non una persona libera”.

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