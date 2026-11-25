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QUI BRUXELLES… – Gianni De Gennaro, la pietas e il diritto di difendersi nel processo, non dal processo mediatico

di Alessandro Butticé - 25 Novembre 2026

Da Bruxelles seguo con profondo sconcerto la tragica vicenda culminata nel suicidio del Prefetto Gianni De Gennaro, già capo della Polizia, dei servizi di intelligence e presidente di Leonardo. Una figura che ha attraversato decenni cruciali della storia delle nostre istituzioni, delle quali conosceva tanti segreti.

Avevo preparato per questa rubrica un articolo sulla nomina del fratello Andrea a Comandante Generale della Guardia di Finanza, sulle procedure che regolano tale scelta e sulle responsabilità morali e di esemplarità di chi è chiamato a guidare un’istituzione così delicata per la vita della Repubblica.

Avevo espresso riflessioni anche critiche, dettate proprio dall’amore per il Corpo nel quale ho servito e che, per oltre trent’anni, ho contribuito a far conoscere e difendere presso le istituzioni europee ed in Europa.

La tragedia ha cambiato tutto.

Per pietas, per rispetto del lutto di un collega d’Accademia e della sua famiglia, ho deciso di astenermi, almeno per il momento, dalla pubblicazione delle mie considerazioni. Al Comandante generale Andrea De Gennaro ho espresso personalmente le mie più sincere condoglianze.

Non rinnego le mie riflessioni. Semplicemente, credo che esistano momenti nei quali il rispetto per il dolore umano debba prevalere su ogni altra considerazione.

Una premessa che oggi pesa ancora di più

Desidero tuttavia riportare integralmente la premessa dell’articolo che avevo preparato:

«Presunzione di innocenza senza se e senza ma

Una premessa è inderogabile. La presunzione di innocenza vale per tutti, sempre, Gianni De Gennaro compreso. A maggior ragione quando riguardano fatti datati di oltre tre decenni. Le indagini che lo riguardano devono seguire il proprio corso e non vanno confuse con le conversazioni sulla nomina del fratello, alle quali non può essere attribuita alcuna rilevanza penale.

Né considero normale, come da me sempre sostenuto, che intercettazioni private, soprattutto se prive di rilevanza penale, finiscano sui giornali. Ma, una volta pubblicate, non posso fingere di non averle lette».

L’avevo scritto prima della tragedia, in un articolo che doveva uscire sabato su Start Magazine. Lo confermo oggi, senza cambiare una parola.

Il diritto di indagare e il dovere di rispettare

Sia chiaro: nessuno può essere sottratto al controllo della magistratura. Né un cittadino comune, né un generale, né un ex capo della Polizia.

La magistratura ha il diritto e il dovere di indagare, anche su vicende lontane nel tempo, per cercare la verità e fare luce su uno dei tanti misteri che continuano a segnare dolorosamente la storia italiana: la strage di via D’Amelio.

Le vittime, le loro famiglie e la Repubblica hanno diritto alla verità. Nessuna posizione istituzionale può costituire uno scudo.

Ma proprio perché credo nella giustizia, non posso accettare che il processo penale venga affiancato, o addirittura preceduto, da un processo mediatico nel quale intercettazioni, indiscrezioni e ricostruzioni parziali rischiano di trasformarsi in sentenze anticipate, accompagnate dalla gogna mediatica.

Non sappiamo quale peso abbia avuto l’esposizione a questa gogna nella tragedia di Gianni De Gennaro. Sarebbe irresponsabile stabilire oggi un rapporto di causa ed effetto senza elementi per farlo.

Possiamo però interrogarci sul prezzo umano e civile di una giustizia che troppo spesso viene raccontata come uno spettacolo.

La presunzione di innocenza non dipende dalla simpatia o dall’antipatia verso l’indagato

Ne ho scritto molte volte. L’ultima, la settimana scorsa, parlando dell’avvocato Giacomo Saccomanno, del suo libro in pubblicazione “Felicità & distruzione”, e del dovere di non voltarsi dall’altra parte, ragione per la quale ho accettato la richiesta di scriverne la prefazione.

Non essere ignavi significa anche non girarsi dall’altra parte quando si pretende verità e giustizia, rifiutando la gogna mediatico-giudiziaria pur senza sostituirsi ai giudici.

Perché la presunzione di innocenza, prevista dall’articolo 27 della Costituzione, deve valere per tutti: per Enzo Tortora, vittima di un clamoroso errore giudiziario, come per Silvio Berlusconi, indipendentemente dai giudizi politici e dalle diverse vicende processuali; per Gianni De Gennaro come per Giacomo Saccomanno.

E doveva valere anche per tanti altri servitori dello Stato coinvolti in vicende giudiziarie e mediatiche che ne hanno segnato profondamente la vita e la carriera, che hanno avuto la forza ed il coraggio di opporre ad infamanti pubbliche accuse coraggio e resilienza.

Penso, tra gli altri, ai generali Nicolò Pollari, Mario Mori, Pino Mango e Mendella, protagonisti di vicende processuali differenti, che non intendo certo equiparare, ma nelle quali il peso dell’esposizione mediatica merita comunque una riflessione. Agli ultimi due, qualche anno fa, ho dedicato il premio “Amico del consumatore” ricevuto dal Codacons.

Penso anche ad altre clamorose e controverse vicende giudiziarie, come, ad esempio, quelle di Bruno Contrada e Alberto Stasi, profondamente diverse tra loro ma che continuano ad alimentare interrogativi e morbosi dibattiti pubblici. Non intendo qui esprimere giudizi sulla colpevolezza o sull’innocenza di nessuno, né rimettere in discussione sentenze definitive. Mi interessa ribadire che le garanzie costituzionali devono valere per chiunque, indipendentemente dalla simpatia o antipatica mediatica dei protagonisti. .

E non posso non pensare alle centinaia di servitori dello Stato meno conosciuti, che hanno visto compromesse reputazioni, vite familiari e carriere prima ancora di poter far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. Alcuni hanno dovuto attendere anni per ottenere giustizia, come quel mugnaio che, nella celebre espressione, confidava nell’esistenza di un giudice a Berlino. Altri non hanno avuto la forza per attenderli, ed hanno messo fine alla loro esistenza, come Gianni De Gennaro, ma con molta meno attenzione dell’opinione pubblica.

Non possiamo neppure ignorare una realtà della quale pochi hanno il coraggio di parlare. In determinati contesti, la delegittimazione di qualcuno ha finito per favorire le ambizioni e le carriere di altri: appartenenti alle forze dell’ordine, politici, magistrati, giornalisti. Che hanno costruito carriere sulla pelle altrui. È un fatto che merita essere affermato molto chiaramente, senza trasformare il sospetto in una generalizzazione.

E che dire infine delle migliaia di semplici cittadini travolti dalla stessa macchina mediatico-giudiziaria, senza disporre della notorietà o degli strumenti, anche economici, necessari per difendersi? Persone per le quali l’interesse pubblico alla diffusione di dettagli della vita privata può essere assai più difficile da giustificare rispetto a quello riguardante il diritto dovere di cronaca e di critica verso chi esercita funzioni pubbliche.

Sono considerazioni che non significano equiparare storie, accuse o esiti giudiziari profondamente diversi. Significano solo applicare a ciascuno lo stesso principio costituzionale.

La Costituzione non è un menù dal quale scegliere le garanzie secondo le proprie simpatie

Troppo spesso siamo portati ad essere garantisti con gli amici e giustizialisti con gli avversari. Un vizio molto italiano e una contraddizione che considero incompatibile con lo Stato di diritto, oltre che con la morale.

La libertà di stampa è un pilastro della democrazia. La difendo da giornalista e l’ho difesa anche nella mia esperienza di portavoce delle istituzioni europee, dopo quella nella comunicazione istituzionale del Comando Generale della Guardia di Finanza, nel periodo successivo al cosiddetto «Scandalo dei petroli».

Ma libertà significa anche responsabilità.

Il diritto di cronaca non può diventare una licenza di distruggere reputazioni prima che un tribunale abbia accertato le responsabilità. Ogni cittadino deve potersi difendere nel processo, ma non dovrebbe essere costretto a difendersi da un processo mediatico.

Il primato dell’umanità

Nei miei Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo torno spesso sull’importanza dell’esempio, della dignità delle persone e della credibilità delle istituzioni.

Continuo a credere che la foresta silenziosa di donne e uomini onesti che servono lo Stato meriti di essere raccontata, senza nascondere gli alberi che scricchiolano e senza attendere il fragore di quelli che cadono.

Ma anche quando un albero scricchiola, non possiamo dimenticare che dietro ogni nome, ogni indagine e ogni titolo di giornale esiste una persona, con una famiglia, una storia e una dignità.

La ricerca della verità non deve mai essere abbandonata, ma neppure l’umanità.

La giustizia deve accertare le responsabilità, non anticipare condanne nell’opinione pubblica, e il giornalismo deve informare, non sostituirsi alla giustizia.

Oggi, davanti a una tragedia, sento soprattutto il dovere della pietas. Ci sarà tempo per tornare a discutere delle nomine al vertice della Guardia di Finanza, delle responsabilità istituzionali e dell’indispensabile esemplarità dei comportamenti di chi ha la responsabilità di decine di migliaia di donne e uomini in uniforme.

Oggi è il momento del rispetto. E del silenzio.

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