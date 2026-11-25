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Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’impegno di Fs

Le iniziative del gruppo per incentivare la cultura del rispetto contro ogni discriminazione e molestia

di Paolo Diacono - 25 Novembre 2026

“C’è una linea che non va oltrepassata. Quella del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna”; il messaggio con cui il Gruppo FS rinnova, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il proprio impegno nel contrastare ogni forma di violenza, abuso e discriminazione di genere.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’impegno di Fs

Si tingono di rosso le facciate di trenta stazioni ferroviarie, da Nord a Sud Italia, insieme alla sede centrale di FS dove le donne e gli uomini del Gruppo posizionano simbolicamente delle scarpette rosse a testimonianza di un impegno condiviso contro la violenza di genere. Una responsabilità che riguarda tutte e tutti e che passa anche dai gesti quotidiani, dalle parole che si scelgono e dalla capacità di riconoscere e non ignorare i segnali di abuso.

“Promuovere cultura del rispetto”

“Contrastare la violenza contro le donne significa promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle unicità di ogni persona. Come Gruppo FS abbiamo adottato il principio di tolleranza zero verso ogni forma di molestia e discriminazione”, ha dichiarato Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS. “Un impegno che portiamo avanti attraverso azioni concrete di prevenzione, abilitazione e tutela, dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, fino allo sportello di ascolto della Consigliera di Fiducia dedicato alle nostre persone.”

La guida Fs

In collaborazione con Fondazione Libellula, il Gruppo FS ha realizzato, oltre alla formazione interna, anche una guida pratica rivolta anche a chi entra ogni giorno in contatto con le realtà del Gruppo: clienti, persone che frequentano le stazioni, viaggiano a bordo dei treni o sostano nelle aree Anas. Uno strumento pensato per aiutare a individuare le diverse forme di violenza, anche quelle meno evidenti, comprese la violenza economica e le nuove forme di abuso legate all’utilizzo degli strumenti digitali. Critiche e umiliazioni reiterate, isolamento da amici e familiari, controllo di messaggi, password e spostamenti, minacce e ricatti, fino alle limitazioni dell’autonomia economica: comportamenti diversi che possono rappresentare altrettanti segnali di violenza. La guida mette a disposizione indicazioni concrete per riconoscere queste situazioni e chiedere aiuto attraverso i principali numeri e riferimenti utili.

La certificazione

Il Gruppo FS ha, inoltre, ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere che conferma l’impegno strutturale e continuativo nella promozione di una cultura aziendale basata sull’equità, le pari opportunità e la valorizzazione di differenze e unicità. Sono 14 le Società del Gruppo attualmente certificate, costituendo un perimetro di applicazione delle politiche di Gruppo che ha impatto su più di 70.000 persone.

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