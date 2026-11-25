Economia

Poco credito: le donne in una gabbia invisibile?

L'ultimo report Fabi conferma una tendenza del mercato bancario

di Elizabeth Costello - 25 Novembre 2026

Credito: le donne in una gabbia invisibile? Solo un quinto dei finanziamenti bancari in Italia parla al femminile. A rivelarlo è l’ultimo report firmato dalla Fabi, diffuso proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un quadro economico sconfortante che evidenzia come l’autonomia finanziaria delle donne italiane resti purtroppo un miraggio ancora troppo distante.

Poco credito alle donne: perché?

Negli ultimi quattro anni e mezzo i prestiti intestati alla clientela femminile sono cresciuti dell’8,9%, raggiungendo quota 103 miliardi di euro. Una dinamica in apparenza positiva che cela tuttavia un’amara verità. Il divario in valore assoluto con gli uomini si è ulteriormente allargato, sfiorando oggi l’impressionante cifra di 80 miliardi.

Se a giugno la quota maschile ammonta a 182 miliardi, la fetta rosa rimane rigidamente ancorata ad appena un quinto del totale complessivo.

Un fenomeno uguale in tutta Italia?

Il fenomeno mostra contorni fortemente eterogenei sul territorio nazionale. Sorprende il Mezzogiorno, dove i finanziamenti alle donne avanzano a velocità doppia rispetto alla media nazionale. Al sud, trainati dalle spinte positive di Campania e Puglia. Al contrario, nelle regioni del Nord il credito agli uomini corre molto più rapidamente di quello femminile.

A completare questa cornice d’ineguaglianza interviene il pesante divario previdenziale nel settore privato. Qui le pensioni delle donne risultano inferiori del 47%.