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Meteo, arriva la prima vera svolta invernale con piogge intense, neve e gelo

Una perturbazione atlantica cambia le condizioni climatiche su tutta la Penisola.

di Gianluca Pascutti - 25 Novembre 2026

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L’ultima settimana di novembre porta maltempo diffuso, venti sostenuti e un crollo delle temperature verso valori pienamente invernali.

Maltempo tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre

Nella giornata di oggi l’instabilità colpisce gran parte del Paese. Al Nord si registrano piogge e temporali sparsi, con fenomeni in intensificazione tra Lombardia e Triveneto durante la sera. La neve cade sulle Alpi attorno agli 800-1000 metri, spingendosi localmente fino a 600-700 metri di quota.

Al Centro prevalgono rovesci frequenti lungo il versante tirrenico e fiocchi sull’Appennino oltre i 1400-1800 metri. Al Sud le precipitazioni aumentano dal pomeriggio tra Campania e Molise, estendendosi poi al resto del Meridione mentre la Sardegna vede un graduale miglioramento. Diverse regioni restano sotto monitoraggio per condizioni meteo avverse.

Giovedì 26 novembre il tempo migliora sul Nord-Ovest, ma il vortice depressionario insiste sulle altre zone. Persistono piogge su Emilia-Romagna e Triveneto. Rovesci intensi interessano le regioni tirreniche, l’Adriatico centrale e il Meridione. Le nevicate coinvolgono le Alpi centro-orientali oltre i 700-1000 metri e l’Appennino settentrionale sopra i 1300 metri, accompagnate da venti forti.

Clima rigido e schiarite da venerdì 27 a domenica 29 novembre

Venerdì 27: segna l’ingresso di correnti settentrionali che riportano schiarite su molti settori. L’aria fredda provoca un netto calo termico. Residui fenomeni portano ancora neve sull’Appennino centrale fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo, mentre i venti soffiano tesi sulle aree esposte.

Sabato 28: mantiene una residua instabilità lungo il medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia settentrionale. Altrove dominano ampi spazi soleggiati in un contesto climatico pungente.

Domenica 29: in prevalenza asciutta e limpida su gran parte d’Italia, dopo le ultime piogge mattutine all’estremo Sud. Le temperature rimangono rigide ovunque. Si attendono gelate notturne anche in pianura e nelle conche interne, accentuate dalla ventilazione settentrionale.

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