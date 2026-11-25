Economia

Usa in una bolla, Trump tra dazi e Ai

Da Nvidia ai treasury, da Anthropic al private credit: l'America non risolverà tutto coi dazi

di Giovanni Vasso - 25 Novembre 2026

Cupe risuonano le trombe dell’Apocalisse, gli Usa in una bolla. Jensen Huang è tornato ma Nvidia non vola. Anthropic s’è quotata ma il prezzo delle azioni, nemmeno una settimana dopo, è già sotto il valore dell’Ipo. I mercati scappano a gambe levate dall’intelligenza artificiale. E no, non basta la rassicurazione del Ceo dell’Unicorno dei chip: “Sarò migliore”. I mercati non saprebbero che farsene di un altro Huang. L’esilio del capo era costato, in termini di capitalizzazione, una somma stimata tra i 1.500 e i 1.800 miliardi di dollari. Il suo ritorno festoso e trionfante ha portato il titolo a recuperare, in una sola sessione, quasi un terzo del suo valore.

Nvidia, Anthropic, gli Usa e Trump

Ma le percentuali hanno un difetto. Sono relative. Il trend del 31,5 per cento è mastodontico. Il problema è che, in valori assoluti, il reintegro di Huang ha portato poco meno di un trilione di dollari, per la precisione si tratta di 950 miliardi di verdoni. Una cifra spaziale ma, evidentemente, insufficiente a colmare il gap delle perdite in un giorno solo. Perciò ci si attendeva che il rally durasse ancora un (bel) po’. Non è andata così. E si capisce. C’è pur sempre l’appuntamento del 3 dicembre, quando Huang dovrà presentarsi di fronte al Congresso, tutto di marca dem, a spiegare perché i suoi chip siano finiti in Cina nonostante il ban. E poi c’è quel Trumpone di Donald. Si fa sentire troppo. Ha funzionato coi manager di Nvidia, solertissimi ad accondiscendere ai desiderata dell’inquilino della Casa Bianca, nonché forte azionista della società. Contento lui, contenti loro. Scontenti gli altri. Perché sono tanti i critici.

Altro che conflitto d’interessi

Che mettono in dubbio l’indipendenza del board dell’azienda leader nella produzione dei chip, di un’impresa da cui dipendono progetti e investimenti per una somma di denaro difficilmente quantificabile senza ricorrere all’elevazione a potenza. Non funziona il penoso escamotage obamiano del too big to fail. Non servono le pensose articolesse che giustificano l’uomo solo al comando in nome della visione strategica e del genio informatico. È un segnale pessimo. Tanto per Nvidia, quanto per l’intero sistema americano. Trump ha imposto il ritorno di Huang, ci ha guadagnato (pare) almeno quindici milioni di dollari. Siamo in una dimensione nuova e inedita. Altro che conflitto di interessi. Silvio Berlusconi è stato messo in croce, ai tempi, per molto meno.

Anthropic, che succede?

Non va granché meglio in casa Amodei. Soltanto dopo l’Ipo s’è saputo che Anthropic aveva sottoscritto un’intesa da 3,4 miliardi di dollari per acquisire turbine a gas. L’energia è pur sempre la materia prima necessaria perché girino data center e Ai. Solo che puntare tutto sul gas, per un’azienda che aveva fatto dell’etica (e dell’opposizione al Pentagono) la sua cifra, forse risulta un po’ eccessivo. Intendiamoci, non c’è niente di sbagliato nel procurarsi energia dal gas. Ma da chi si mette in contrapposizione alla Silicon Valley di rito trumpiano, forse, ci si attendeva qualcosa di più ortodosso rispetto alla religione delle rinnovabili (copyright Tajani). Se una cosa è certa, però, è che Anthropic non è crollata per le scelte energetiche del suo Ceo. È pure normale, per carità, che il prezzo di vendita non sia più quello praticato dai mercati. Si può passare da 83 a poco più di 80 dollari. Non è altrettanto normale, però, che il valore scenda a una velocità direttamente proporzionale al sell-off sui titoli tech nelle piazze di tutto il globo che avrebbe dovuto non solo contenere ma ribaltare. Pertanto è un azzardo, o forse un pietoso eufemismo, evitare anche evocare il fantasma che fa più paura: la bolla dell’Ai.

Dall’Ai ai treasury

I treasury americani non se la passano benissimo. Il debito federale ha superato i 40mila miliardi di dollari ad agosto. Roba inconcepibile qui da noi, in Europa, dove per un decimale i ragionieri di Bruxelles ti fanno venire la gastrite. Ma i rendimenti, che pure erano scesi nelle scorse settimane, stanno risalendo. La storia è sempre la stessa. Il debito è alto e sui mercati c’è la fortissima concorrenza delle aziende del settore tech che emettono bond per rastrellare ulteriore denaro. L’unica è alzare i tassi, che tornano minacciosamente sulla soglia del 5 per cento. Se ciò accade negli Stati Uniti, figuriamoci nel resto del mondo.

Trema ancora il credito privato

E, a proposito di credito, c’è la patata bollente di quello privato. Che è sempre sul punto di saltare per aria. La storia, anche in questo caso, si ripete. A furia di prestar denaro a chiunque, ci si ritrova pieni di crediti inesigibili. Il tasso di insolvenza negli Stati Uniti a ottobre è stato del 6,2 per cento. C’è chi ha avuto pure il coraggio di festeggiare il dato pubblicato da Fitch perché il trend è in calo rispetto al picco del 6,3 per cento. Ci si accontenta di poco quando si può perdere tutto. L’America è a un bivio. L’intelligenza artificiale è la grande scommessa ma è pacifico che non potrà fin da subito pagare i suoi enormi debiti. Il guaio è che, accanto a quelli economici, ne ha contratti tanti, troppi, che mettono in discussione pure il capitale di credibilità di chi al momento rappresenta le istituzioni politiche negli Stati Uniti.

Dazio salva tutti

Donaldone, però, non sta fermo. Tutto ciò che fa è esibizione muscolare. È semplificazione diretta alla comunicazione più immediata. Noi contro il mondo è la dinamica esatta per scaldare i cuori di quei dodici elettori che gli restano. Avanti tutta coi dazi, dunque. Ancora più alti, ancora più forti. Si preparino Cina e Ue, i soliti cattivoni che ostacolano la marcia dell’economia Usa. La colpa è sempre degli altri. Ma l’America sa ostacolarsi benissimo da sé. La bolla dell’Ai è già scoppiata, sussurrano in tanti. I cartelloni dei profeti di sventura “The end is near” giacciono, monumento all’innocenza perduta, ai piedi del Toro di Wall Street. Il Nasdaq pronti via ha perduto subito il 2 per cento. Nel pre market aveva ceduto il 4 per cento. Mala tempora currunt.

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