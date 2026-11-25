Economia

Un’auto nel carrello Amazon, parte la rivoluzione

L'anteprima dello sbarco in Europa puntando su Hyundai

di Dave Hill Cirio - 25 Novembre 2026

Un’auto nel carrello: Amazon Autos sbarca nel Regno Unito ed è subito rivoluzione automotive. Immaginate di ordinare una Hyundai elettrica tra un acquisto quotidiano e l’altro sul web, ricevendo garanzie chiare e totale trasparenza in pochi clic. Non è più fantascienza. Con il debutto nel Regno Unito previsto dall’inizio del prossimo anno, l’innovativa piattaforma Amazon Autos esce per la primissima volta dai confini degli Stati Uniti.

La svolta? Un’auto comprata su Amazon

La novità prende forma attraverso una partnership diretta con Hyundai e Vertu Motors, celebre rete britannica che conta 200 concessionarie distribuite nel Paese.

Il funzionamento del servizio coniuga l’immediatezza dello shopping digitale con la rassicurante presenza del canale fisico.

I clienti potranno infatti consultare un’ampia gamma di veicoli nuovi o usati garantiti. Ma pure prenotare l’auto desiderata versando 99 sterline. Di seguito, visualizzare prezzi trasparenti ed esaminare opzioni di pagamento o permuta.

Per visionare l’auto dal vivo e perfezionare il contratto rimarrà comunque necessario recarsi di persona in concessionaria.

Quale è la strategia?

Matt Nuffort, direttore di Amazon Autos International, annuncia che il gruppo mira a espandere rapidamente marchi e partner.

Robert Forrester, amministratore delegato di Vertu Motors, evidenzia il potenziale straordinario nell’intercettare consumatori altamente coinvolti.

Ma quali dati confermano la portata reale di questa storia?

Negli Usa Amazon Autos è nato nel dicembre 2024 espandendosi ad oltre 150 città e 35e marchi automobilistici. Ora, il 78% dei clienti Hyundai sulla piattaforma è risultato nuovo al marchio. E il 70% degli utenti non aveva mai considerato prima la concessionaria finale.

E’ una trasformazione epocale. Il colosso dell’e-commerce reinventa l’acquisto dell’auto. E trasforma il concessionario tradizionale nel partner di un’esperienza digitale senza precedenti.