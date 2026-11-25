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Vasco Rossi sorprende tutti con Vasco Live 20|26 – The Essentials

Venerdì 27 novembre esce il nuovo disco dal vivo del Kom con le grandi rarità del passato

di Marzio Amoroso - 25 Novembre 2026

L’attesa dei fan sta finalmente per terminare. Venerdì 27 novembre 2026 arriva nei negozi e sulle piattaforme digitali Vasco Live 20|26 – The Essentials. Si tratta del nuovo attesissimo album dal vivo del rocker di Zocca. Il progetto racchiude tutta la magia dell’ultima trionfale tournée estiva negli stadi italiani.

La scaletta dei brani mancanti e le rarità

Questo disco di Vasco Rossi nasce da un’idea artistica molto precisa. Lo stesso artista ha definito la selezione musicale come “la scaletta dei brani mancanti”. Il progetto si concentra infatti sulle grandi rarità degli anni Ottanta e Novanta. Molte di queste canzoni mancavano dalle scalette dei concerti da moltissimo tempo.

La raccolta comprende in totale 17 brani carichi di energia pura. Tra le perle storiche riscoperte spiccano classici intramontabili come Vado al massimo e Fegato, fegato spappolato. Trovano spazio anche gemme preziose quali Alibi, Sono ancora in coma e Ciao. Non mancano poi titoli amatissimi come Non siamo mica gli americani, La noia e Ormai è tardi. Completano questo viaggio nel passato Domani sì, adesso no, Tango… (della gelosia) e Lunedì. Accanto ai ricordi trovano posto anche il recente singolo Marea e la toccante Un mondo migliore.

I formati fisici e l’edizione limitata per i collezionisti

La pubblicazione di Vasco Live 20|26 – The Essentials non punta sol sulle tracce audio. Gli appassionati della musica su supporto tradizionale hanno diverse opzioni tra cui scegliere. L’album viene distribuito in formato CD, arricchito da un corposo booklet fotografico di venti pagine. Per gli amanti del vinile arrivano invece due versioni davvero speciali. La prima è un elegante triplo LP nero. La seconda proposta consiste in un triplo LP giallo numerato. Questa speciale edizione limitata è stampata in sole duemila copie per tutto il mercato.

Il libro fotografico con contenuti video esclusivi

Le sorprese per il popolo del Komandante non finiscono, in contemporanea con il disco esce infatti il volume fotografico intitolato Vasco Live 2026. Il libro raccoglie gli scatti più emozionanti catturati durante le date estive. L’opera cartacea offre inoltre un interessante ponte verso il mondo digitale. All’interno delle pagine sono inseriti speciali QR Code. Inquadrando questi codici con lo smartphone si accede a video esclusivi del palco e del dietro le quinte. È un modo perfetto per rivivere l’adrenalina del tour direttamente da casa.

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