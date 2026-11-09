Attualità

Pollo fritto sulle Dolomiti, è polemica

Sulla vicenda anche le critiche dei ministri Lollobrigida e Mazzi

di Daniel Walker - 9 Novembre 2026

L’annunciato debutto della catena di fast food Kentucky Fried Chicken sulle piste da sci delle Dolomiti fa discutere fino a Roma. Una vicenda emblematica in cui si intrecciano logiche d’impresa, evoluzione dei consumi giovanili, tutela dell’ambiente e difesa dell’identità enogastronomica.

Pollo fritto sulle Dolomiti

L’operazione, nata dalla collaborazione tra KFC Italia e la società di mountain club Super G, prevede l’apertura il 5 dicembre. In quella data l’opening deiprimi due Quick Service Restaurant italiani direttamente sui campi da sci.

Le location individuate, due punti simbolici delle Dolomiti. Uno a Cortina d’Ampezzo, a 2.123 metri di quota nell’area del Monte Faloria-Cristallo. Il secondo a Madonna di Campiglio, a 1.700 metri in zona Piana di Nambino.

I promotori motivano il progetto con l’obiettivo di intercettare il turismo internazionale e la Gen Z. Secondo loro, l’esperienza dell’après-ski trasformata in n un’offerta di ristorazione rapida e globale.

Le polemiche

L’iniziativa ha immediatamente acceso un aspro dibattito sulle trasformazioni della montagna. Le associazioni ambientaliste, guidate da Italia Nostra, hanno denunciato il rischio di un appiattimento del territorio su modelli urbani standardizzati.

L’amministrazione comunale di Cortina e figure dello sport alpino come Kristian Ghedina hanno espresso netta contrarietà, definendo l’operazione distante dallo spirito della montagna.

Il caso politico

La polemica è subito assurta a caso politico nazionale, chiamando in causa direttamente il governo.

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, è intervenuto per ribadire la distanza tra la cultura del fast food e il patrimonio alpino. “Non sono pregiudizialmente contrario alle innovazioni – ha detto-, ma ritengo che l’ambiente montano e ciò che i turisti cercano in un’esperienza tra le cime siano agli antipodi della cultura del fast food”.

“Al di là dei prodotti che verranno distribuiti – ha aggiunto-, nulla è più lontano dalla serenità delle vette che abbuffarsi velocemente di un prodotto standardizzato e omologante.

Sulla stessa linea il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, focalizzando l’attenzione sul valore strategico dell’autenticità. “Montagna e fast food sono agli antipodi – ha fatto sapere-. I turisti internazionali scelgono la nostra terra per l’autenticità dei luoghi e dei sapori tipici. Certe decisioni rischiano di snaturare l’identità dei nostri luoghi iconici, rendendoli uguali a tutti gli altri”.

“Si tratta di difendere un modello di turismo che fa crescere i territori senza cancellarne l’anima- ha precisato-. A Cortina come a Campiglio, in ogni borgo come in ogni vetta, il valore è l’identità”.

La vicenda KFC in quota rimane così un banco di prova per il futuro dei territori montani. Divisi, sempre più, tra la spinta verso nuovi format di intrattenimento commerciale e l’esigenza di preservare l’integrità culturale e paesaggistica delle cime.