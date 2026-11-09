Sport

Serie A, esonerato Aquilani: al Sassuolo arriva D’Aversa

di Emily Gabrielli - 9 Novembre 2026

Si chiude dopo appena undici giornate l’esperienza di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. La società neroverde ha deciso di esonerare l’allenatore e il suo staff, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative e una serie negativa che ha portato la squadra a ridosso della zona retrocessione. A pesare sulla decisione è stata soprattutto la sconfitta contro la Roma, arrivata al termine di cinque partite consecutive senza conquistare punti.

Esonerato Aquilani: il comunicato del Sassuolo

«L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro», si legge nella nota diffusa dal club.

I numeri fotografano le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di campionato: il Sassuolo occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica, con appena otto punti raccolti in undici giornate. Il margine sulla zona retrocessione è di una sola lunghezza, una situazione che ha spinto la dirigenza a intervenire per provare a invertire la rotta prima che il distacco dalle concorrenti diventi più difficile da recuperare.

Il successore è Roberto D’Aversa

Per la successione la scelta è ricaduta su Roberto D’Aversa. Il tecnico abruzzese ha avuto la meglio su Vincenzo Montella, ex commissario tecnico della Turchia, e sarà chiamato a rilanciare una squadra che ha bisogno di ritrovare risultati e continuità. Per D’Aversa si tratta di una nuova occasione per tornare in panchina dopo l’ultima esperienza alla guida del Torino. Nella scorsa stagione era subentrato a Marco Baroni nel mese di febbraio, riuscendo a condurre i granata alla salvezza con cinque giornate d’anticipo.

Il cambio in panchina segna dunque un nuovo tentativo del Sassuolo di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. D’Aversa eredita una situazione complicata, con poco margine per gli errori e la necessità di dare subito una risposta sul campo.