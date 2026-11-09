Economia

Via libera al decreto bollette, Pichetto Fratin: “Così sosteniamo imprese e famiglie”

di Maria Graziosi - 9 Novembre 2026

Finalmente è arrivato il via libera del consiglio dei ministri al tanto atteso Decreto bollette. E la novità è già importante. Il prezzo dell’energia scenderà, già a gennaio, di circa quindici euro al megawattora. Come funzionerà lo “sconto” lo ha spiegato il ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Lo strumento funzionerà grazie a un meccanismo di rimborso per una quota parte dei costi del gas naturale usato per la produzione dell’energia. E tutto questo, spiegano dal Mase, grazie all’interlocuzione portata a termine con successo, con Bruxelles.

Ok al decreto bollette

Il ministro Pichetto Fratin ha spiegato: “Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo – ha aggiunto il ministro – concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”.

L’interlocuzione con Bruxelles

Il titolare del Mase ha inoltre fatto sapere che “il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea”.

Così Pichetto ha potuto parlare di “un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia”.

L’intervento, sottolinea il Mase in una nota, “si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo”.

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