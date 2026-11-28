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Intervista a Stefano Graziano (Pd): “Libertà di stampa e pluralismo sono pilastri della democrazia”

"Occorre garantire le risorse necessarie nell’immediato alle imprese editoriali, evitando che l’incertezza sui contributi pubblici metta a rischio posti di lavoro, testate e presidi informativi"

di Giuseppe Ariola - 28 Novembre 2026

Onorevole Stefano Graziano, in cosa consiste la sua proposta di legge sulle piattaforme digitali?

“La nostra proposta nasce da una constatazione molto semplice: il mercato dell’informazione è profondamente cambiato, ma le regole economiche che lo governano non sono cambiate con la stessa velocità. Oggi una parte sempre più rilevante delle risorse pubblicitarie digitali finisce nelle mani di poche grandi piattaforme globali, che raccolgono dati, distribuiscono contenuti e concentrano una quota significativa del valore economico generato dall’informazione. Il risultato è un evidente squilibrio competitivo: gli editori italiani sostengono i costi della produzione giornalistica, degli stipendi dei giornalisti, delle inchieste e della verifica delle notizie, mentre una parte consistente dei ricavi viene intercettata da soggetti che operano come intermediari digitali.

Con la proposta di legge vogliamo intervenire proprio su questo squilibrio. Prevediamo un contributo di sistema del 3 per cento sul fatturato realizzato in Italia dalle piattaforme digitali interessate, con ricavi nazionali superiori a 50 milioni di euro. Le risorse confluiranno in un Fondo per il pluralismo dell’informazione e dell’editoria nazionale. Non si tratta di una tassa generalizzata, ma di un meccanismo di riequilibrio economico all’interno del sistema dell’informazione. Chi beneficia del mercato digitale deve contribuire anche alla sostenibilità dell’ecosistema che produce contenuti di qualità. Il nostro obiettivo è semplice: garantire che l’innovazione tecnologica non si traduca nell’impoverimento dell’informazione italiana. Vogliamo un mercato più equo, nel quale le piattaforme e gli editori possano competere senza squilibri strutturali”.

Anche la Manovra si dovrà occupare del fondo per l’editoria. Possibile immaginare di inserirle un meccanismo come quello che propone lei?

“Certamente. Anzi, credo che la Legge di Bilancio rappresenti un’occasione importante per aprire una riflessione concreta sul futuro del finanziamento dell’editoria. La nostra proposta e la Manovra possono procedere in modo complementare. Da una parte occorre garantire le risorse necessarie nell’immediato alle imprese editoriali, evitando che l’incertezza sui contributi pubblici metta a rischio posti di lavoro, testate e presidi informativi, soprattutto nei territori più piccoli. Dall’altra dobbiamo costruire un sistema strutturale e stabile di finanziamento. Il meccanismo che proponiamo può essere una risposta proprio a questa esigenza: affiancare alle risorse pubbliche un contributo proveniente dai grandi operatori digitali che generano fatturato nel nostro Paese.

Non possiamo continuare a chiedere soltanto allo Stato di sostenere economicamente un settore che svolge una funzione essenziale per la democrazia, mentre una parte crescente del valore economico prodotto dalla circolazione delle notizie viene intercettata dalle grandi piattaforme internazionali. Mi auguro quindi che il Governo voglia confrontarsi con questa proposta. Non abbiamo alcuna preclusione rispetto a un inserimento del meccanismo nella Manovra, purché si mantengano la finalità e i principi che lo ispirano: più risorse, maggiore stabilità e una distribuzione più equa del valore generato dal mercato dell’informazione”.

Il fondo per l’editoria è necessario per garantire la libertà di stampa e il pluralismo, che sono principi costituzionali. Con l’avvento dell’IA questa esigenza sembra tanto maggiore…

“Assolutamente sì. La libertà di stampa e il pluralismo non sono privilegi degli editori, ma diritti dei cittadini e pilastri della nostra democrazia. L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di informare e di essere informati. Oggi questa tutela assume un significato ancora più importante. L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e consumate. È una straordinaria opportunità di innovazione, ma presenta anche rischi che non possiamo sottovalutare: la diffusione di contenuti falsi, la manipolazione delle informazioni, la difficoltà di distinguere le fonti autorevoli dai contenuti generati artificialmente.

C’è poi un problema economico e culturale: se indeboliamo le redazioni, se riduciamo il numero dei giornalisti, se perdiamo la capacità di fare inchieste e verificare le notizie, lasciamo sempre più spazio a un sistema nel quale la velocità e gli algoritmi rischiano di prevalere sulla qualità e sull’attendibilità. L’intelligenza artificiale può produrre contenuti, ma non può sostituire il valore del giornalismo professionale, della verifica delle fonti, della responsabilità editoriale e della presenza dei giornalisti sul territorio. Per questo il Fondo per l’editoria deve diventare uno strumento moderno, capace di sostenere non soltanto la sopravvivenza delle imprese, ma anche gli investimenti tecnologici, la formazione, l’innovazione e la qualità dell’informazione. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione digitale rafforzi la democrazia anziché indebolirla. E questo significa investire nel pluralismo, non considerarlo un costo da tagliare”.

L’ultima legge sul settore ad aver prodotto effetti è stata fatta dal Pd dieci anni fa. Non crede sia arrivato il momento di una riforma organica del settore anche alla luce delle nuove sfide a cui è chiamato il mondo dell’informazione?

“Sì, penso che sia arrivato il momento di una riforma organica. Il sistema dell’informazione di oggi è profondamente diverso da quello di dieci anni fa. Sono cambiati i modelli di business, le modalità di fruizione delle notizie, il mercato pubblicitario e il rapporto tra cittadini, editori e piattaforme digitali. Continuare a utilizzare strumenti pensati per un mercato editoriale che non esiste più significa condannare il settore a inseguire i cambiamenti anziché governarli.

Serve una riforma che tenga insieme diversi aspetti: il finanziamento pubblico, il rapporto economico con le piattaforme digitali, la tutela del lavoro giornalistico, l’innovazione tecnologica, il contrasto alla disinformazione e la garanzia del pluralismo. Dobbiamo inoltre affrontare il tema della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo. Il servizio pubblico e l’editoria privata sono realtà differenti, ma condividono una missione fondamentale: garantire ai cittadini un’informazione libera, autorevole, indipendente e plurale. Da componente e poi capogruppo del Partito Democratico in Commissione di Vigilanza Rai ho sempre sostenuto che il servizio pubblico debba essere messo nelle condizioni di affrontare la trasformazione digitale, diventando una vera digital media company, senza perdere la propria autonomia e indipendenza.

La stessa visione deve riguardare l’intero comparto. Non possiamo avere una Rai che guarda al futuro e un’editoria privata lasciata sola ad affrontare la rivoluzione digitale. Come Partito Democratico siamo disponibili a un confronto con tutte le componenti del settore, con gli editori, con i giornalisti e con le parti sociali per costruire una riforma condivisa. L’informazione non può essere terreno di scontro ideologico: è un’infrastruttura democratica del Paese”.

Nel 2018 con la legge Crimi si è inteso dare una stretta al contributo per l’editoria, ma la norma è evidentemente poco condivisa visto che la sua applicazione è stata finora sempre rinviata. Possibile che da allora non si sia pensato di mettere in campo nuove misure invece di limitarsi a prorogare la sua entrata in vigore?

“La vicenda della legge Crimi dimostra che non si può affrontare una trasformazione così delicata con interventi che rischiano di mettere in discussione la sopravvivenza delle imprese editoriali senza aver prima costruito un sistema alternativo. In questi anni abbiamo assistito a un continuo rinvio dell’applicazione delle norme che prevedevano il superamento di alcune forme di sostegno. Questo ha prodotto soprattutto incertezza, senza offrire al settore una prospettiva chiara e stabile. La questione non è difendere qualsiasi forma di finanziamento pubblico, indipendentemente dai risultati. È necessario, invece, avere criteri trasparenti, verificabili e orientati alla qualità dell’informazione, alla tutela dell’occupazione giornalistica e al pluralismo.

Non possiamo però confondere la necessità di rendere più efficiente il sistema dei contributi con l’idea che si possa semplicemente ridurre il sostegno pubblico e lasciare che sia il mercato a decidere quali voci debbano sopravvivere. Il mercato, soprattutto quello digitale, non garantisce automaticamente il pluralismo. Anzi, la concentrazione delle risorse nelle mani di pochi grandi operatori rischia di produrre l’effetto opposto. È proprio per superare questa contraddizione che abbiamo presentato la nostra proposta sulle piattaforme digitali. Non basta prorogare continuamente le scadenze: occorre cambiare il modello, costruendo un sistema di finanziamento che sia sostenibile, equo e capace di guardare al futuro”.

La programmazione, soprattutto dal punto di vista finanziario, è fondamentale per il buon funzionamento del settore dell’editoria. Cosa si può fare per salvaguardare e incentivare le tantissime realtà italiane che fanno informazione sulle quali pende la spada di Damocle di eventuali tagli del contributo pubblico?

“Il tema della certezza delle risorse è fondamentale. Non si può chiedere a un’impresa editoriale di programmare investimenti, assumere giornalisti, innovare le proprie tecnologie e garantire un servizio informativo ai cittadini se ogni anno vive nell’incertezza delle risorse disponibili. È un principio che conosco bene anche per l’esperienza maturata nella Commissione di Vigilanza Rai: la programmazione finanziaria pluriennale è una condizione indispensabile per assicurare autonomia, qualità e continuità del servizio pubblico. Lo stesso principio deve valere per l’editoria. Dobbiamo innanzitutto garantire stabilità ai contributi, superando la logica delle proroghe e degli interventi emergenziali. Le imprese devono poter conoscere con anticipo le risorse disponibili e programmare il proprio futuro.

In secondo luogo, occorre riconoscere il valore delle tante realtà editoriali che operano nel nostro Paese: quotidiani locali, cooperative giornalistiche, testate indipendenti, editoria di prossimità e pubblicazioni digitali. Sono presidi fondamentali soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni e nei territori dove spesso rappresentano l’unica voce capace di raccontare ciò che accade. Dobbiamo sostenere chi investe nel lavoro giornalistico, nella qualità dei contenuti, nell’innovazione e nella formazione professionale. E dobbiamo costruire strumenti che accompagnino le imprese nella transizione digitale, senza lasciare indietro le realtà più piccole.

La nostra proposta di legge va esattamente in questa direzione: le risorse generate dal contributo delle grandi piattaforme digitali devono alimentare un fondo destinato al pluralismo, all’innovazione tecnologica, alla formazione e alla qualità dell’informazione. La sfida è costruire un sistema nel quale il sostegno pubblico non sia un ammortizzatore temporaneo, ma uno strumento di politica industriale e democratica. Vorrei essere molto chiaro su un punto: ogni volta che chiude una testata giornalistica non perdiamo soltanto un’impresa e dei posti di lavoro. Perdiamo una voce, un presidio di democrazia, un pezzo di libertà dei cittadini. Difendere l’editoria significa difendere la democrazia. E su questo non possiamo permetterci né passi indietro né ulteriori rinvii”.

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