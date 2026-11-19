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Ne hanno parlato Pitto e Pessina

di Askanews - 19 Novembre 2026

Genova, 19 nov. (askanews) – Il futuro della portualità italiana e le prospettive della riforma del settore al centro della tavola rotonda ‘Infrastrutture portuali: sviluppi ed evoluzione’, ospitata a Genova nell’ambito di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show. Un confronto tra i principali attori del cluster marittimo, moderato da Simone Gallotti, per fare il punto su investimenti, competitività e nuove governance degli scali nazionali.

“Siamo in un momento in cui ci sono numerosi cantieri aperti, che riguardano sia le reti esistenti sia lo sviluppo di nuove infrastrutture. Ovviamente, essendo a Genova, non possiamo non ricordare il Terzo Valico dei Giovi, di cui attendiamo la realizzazione e l’entrata in servizio: un tema che è sicuramente sul tavolo e che si connette alle opere lato mare, fra cui la diga foranea del porto di Genova e numerose altre infrastrutture portuali in corso in tutta Italia” ha dichiarato Alessandro Pitto, Presidente Fedespedi.

Al dibattito hanno partecipato i vertici delle associazioni di categoria dell’armamento, delle spedizioni e dell’agenzia marittima, concordi sulla necessità di snellire le procedure, rafforzare la resilienza della logistica lungo tutta la filiera e accelerare la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa per rispondere alle trasformazioni dei traffici internazionali.

“Quello che noi vediamo è che la crisi ha creato anche diverse opportunità. Tanti grandi player pensano di continuare a mantenere anche la rotta del Sudafrica pure dopo la riapertura del Canale di Suez: ci sono quindi nuove opportunità, soprattutto sul fronte africano, e nuove linee che scalano direttamente i porti del Nord Europa, senza transitare nel Mediterraneo e senza utilizzare i porti di transhipment” ha aggiunto Paolo Pessina, Presidente Federagenti.

Un dialogo aperto tra istituzioni e imprese per sostenere la transizione verde degli scali e consolidare il ruolo strategico dei porti italiani nelle rotte commerciali del Mediterraneo.