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Shevchenko, Mudryk e il caso doping che divide l’Ucraina

Il calciatore accusa la Nazionale per la squalifica, il presidente della Federcalcio si arrabbia: "Solo calunnie"

di Paolo Diacono - 19 Novembre 2026

È scontro totale sulla Nazionale ucraina: dopo le ombre di doping, parla il presidente della Federcalcio di Kiev, Andryi Shevchenko che accusa senza mezzi termini Mudryk di aver diffuso calunnie sul conto del calcio ucraino. È successo, in pratica, che l’ex gioiello del pallone orientale sia risultato positivo a un controllo antidoping costatogli una lunga squalifica tra il 2024 e il 2026. Il calciatore ha tirato in ballo di recente proprio la Nazionale. Ed è qui che è partita la durissima reprimenda dell’ex campione del Milan.

Shevchenko, Mudryk e il caso doping

Shevchenko non ha usato mezze misure nel rintuzzare le accuse di Mudryk sul doping. “Sono state rilasciate dichiarazioni pesanti nei confronti della Federazione e della nazionale ucraina. Si tratta di calunnie prive di fondamento contro i nostri collaboratori, che svolgono il proprio lavoro con onestà e professionalità”. Poi ha ricostruito: “Dopo il passaggio di Mykhailo al Chelsea, il club ha inviato una lettera alla Federazione chiedendo che non gli venisse somministrato alcun farmaco durante i ritiri della nazionale – ha proseguito Shevchenko -. Lo staff della nazionale ha accolto tale richiesta”.

“Si è portato i suoi specialisti in ritiro”

Shevchenko ha continuato a dir la sua sul doping. “Il commissario tecnico Serhiy Rebrov ha inoltre autorizzato la presenza di due specialisti personali di Mykhailo durante i ritiri. Erano proprio loro a monitorare il suo regime di allenamento e recupero, oltre ad assisterlo nella sua routine quotidiana”. Tanto basterebbe. E invece no. Perché l’attuale presidente della Federcalcio di Kiev ha spiegato, inoltre, a The Athletic che “la Uaf ha effettuato tutti gli accertamenti necessari in merito a questo caso. Abbiamo fornito ai rappresentanti di Mudryk le informazioni richieste e siamo rimasti in contatto con chi si occupava della vicenda”.

Sheva difende i suoi

Niente doping in Nazionale, Shevchenko ci mette la mano sul fuoco. “Conosco le persone che collaborano con la nazionale da molti anni. Ripongo in loro piena fiducia, poiché in tutto questo tempo non si è mai verificato alcun episodio che potesse mettere in dubbio la loro professionalità. Se Mykhailo possiede delle prove a sostegno delle sue affermazioni, le presenti pure. In assenza di tali prove, mi aspetto che ritratti pubblicamente le sue accuse e porga le proprie scuse alle persone la cui onestà e professionalità sono state messe in discussione”.

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