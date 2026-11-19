Esteri

Ventiquattro ore nel cosmo: Voyager 1 a un giorno-luce dalla Terra

Dopo 49 anni di viaggio, la sonda NASA supera i 25,9 miliardi di chilometri.

di Cinzia Rolli - 19 Novembre 2026

PASADENA, California — Mercoledì 18 novembre 2026, alle 02:16:07 del mattino ora del Pacifico, le 11:16:07 in Italia, l’umanità ha spostato ancora più in là il proprio confine cosmico.

Dopo un viaggio ininterrotto durato 49 anni, due mesi e undici giorni, la sonda Voyager 1 ha ufficialmente raggiunto e superato la distanza di un intero giorno-luce dal nostro pianeta.

Gli ultimi comunicati

Stando agli ultimi dati comunicati dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, la sonda ha raggiunto la distanza record di 25,902 miliardi di chilometri dalla Terra (pari a 16,094 miliardi di miglia, ovvero 173,14 volte la distanza tra il nostro pianeta e il Sole). Mai prima d’ora un manufatto umano aveva toccato un punto così remoto del cosmo.

Un dialogo al rallentatore

Il vero significato di questo record non sta solo nei miliardi di chilometri percorsi, ma nel tempo necessario per “parlare” con la sonda. Anche viaggiando alla velocità massima consentita nell’universo, quella della luce, quasi 300.000 chilometri al secondo, un segnale radio inviato dalla Terra impiega ormai 24 ore esatte per raggiungere Voyager 1. Di conseguenza, ogni scambio di informazioni richiede due giorni interi: uno per inviare un ordine e un altro per ricevere la conferma che sia stato eseguito.

Le reazioni degli scienziati

Il traguardo ha emozionato profondamente chi guida la missione fin dal lontano 5 settembre 1977. Intervistato dalla CNN, il responsabile del progetto al JPL Kareem Badaruddin ha definito l’evento unico nella storia: “Non è mai accaduto prima e potrebbe non accadere mai più. È un risultato davvero straordinario”.

Dello stesso avviso Nicky Fox, direttrice delle missioni scientifiche della NASA, che al New York Times ha confidato tutto il suo stupore: “Sapere che la sonda si trova a un giorno-luce dalla Terra è sbalorditivo. Ci costringe a fermarci e a prendere coscienza dell’immensità del cosmo”.

Osservazioni

Raggiungere 25,9 miliardi di chilometri è un record incredibile per noi esseri umani. Ma per capire quanto sia immenso l’universo, bisogna confrontare questo risultato con le distanze tra le stelle.

Voyager 1 ha impiegato quasi 50 anni per arrivare a un solo “giorno-luce” da noi, cioè la distanza che la luce percorre in 24 ore. La stella più vicina al nostro Sole, chiamata Proxima Centauri, si trova però a oltre quattro “anni-luce”: ciò vuol dire che la luce stessa impiega più di quattro anni per raggiungerla. Di conseguenza, anche se la sonda viaggia alla velocità altissima di 61.000 chilometri all’ora, ci metterà più di 70.000 anni per arrivare vicino a quella prima stella.

Equivale ad aver appena oltrepassato la porta di casa quando ci attende ancora la traversata di un intero oceano.

Inoltre i computer a bordo della sonda risalgono agli anni Settanta e hanno una memoria piccolissima, milioni di volte inferiore a quella di un normale smartphone di oggi: non basterebbe nemmeno per salvare una singola foto.

Il futuro

Eppure, proprio grazie alla loro essenzialità e al lavoro costante degli ingegneri da Terra, che lo scorso ottobre hanno persino riattivato dei propulsori di riserva per mantenere la sonda ben orientata, Voyager 1 continua a funzionare e a inviare dati preziosi dallo spazio profondo.

Tra qualche anno, quando l’energia a bordo finirà, la NASA perderà per sempre i contatti con Voyager 1. Eppure, la sonda continuerà la sua corsa solitaria nel buio dello spazio. Al suo interno custodirà il Golden Record, un disco d’oro su cui sono incisi i suoni, le immagini e le musiche della Terra. Sarà come un messaggio in bottiglia affidato all’universo, capace di sopravvivere per miliardi di anni e di testimoniare la nostra esistenza molto più a lungo della nostra stessa civiltà.

Dalla poesia di Voyager alla nuova corsa allo spazio

L’epoca dei grandi viaggi?

Mentre il veicolo spaziale della NASA rappresenta l’epoca dei grandi viaggi solitari verso l’ignoto, negli Stati Uniti si apre una nuova fase ben più pragmatica e competitiva.

Ad Arlington, in Virginia, alti funzionari governativi, generali della U.S. Space Force e leader del settore si sono riuniti per la conferenza “Golden Age of Space”, organizzata da Threat Status, la piattaforma di sicurezza nazionale del Washington Times.

Dal vertice è emerso un messaggio chiaro: gli Stati Uniti intendono dominare la seconda corsa allo spazio, proteggendo le risorse strategiche in orbita e aprendo la strada a un’economia cislunare multimiliardaria nello spazio compreso tra la Terra e la Luna.

L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha ribadito la necessità di estendere l’influenza americana verso le stelle.

La sfida con Cina e Russia rende oggi cruciale per gli Stati Uniti il controllo del corridoio Terra-Luna, da cui dipendono la sicurezza nazionale e servizi essenziali come banche e GPS.

Il generale Stephen G. Purdy ha avvertito che gli avversari hanno già un vantaggio operativo, citando i progetti lunari di Pechino come il satellite Queqiao-2. Per colmare questo divario, il nuovo ufficio di coordinamento della Space Force punta a unificare la strategia difensiva americana.

Il recente caso

L’amministratore Isaacman ha indicato l’energia nucleare come la chiave per superare le enormi distanze cosmiche, dove l’energia solare non basta. I piani includono il reattore lunare Lunar Reactor-1, previsto al polo sud della Luna entro fine decennio, e un propulsore verso Marte nel 2028, chiedendo meno burocrazia per vincere la nuova competizione tra grandi potenze.

Marcia B. Holmes, vicedirettrice al Pentagono del programma di difesa spaziale Golden Dome, ha definito l’orbita un campo di battaglia strategico minacciato da Cina e Russia, essenziale per il funzionamento del nuovo scudo antimissile statunitense.

Sul fronte industriale, il deputato democratico Jim Himes ha evidenziato la necessità di collaborare con giganti privati come SpaceX, avvertendo però che Washington deve frenarne l’eccessiva influenza quando contrasta con la sicurezza nazionale.

Il riferimento è al recente caso della rete satellitare militare Starshield in Ucraina, dove improvvise limitazioni di velocità alla connessione hanno ostacolato i droni di Kiev nella difesa dagli attacchi russi, e al rifiuto dell’azienda di Elon Musk di collaborare alle indagini avviate dal Congresso americano per fare luce sull’accaduto.

La sfida dei prossimi anni risiederà nel bilanciare la cooperazione con i colossi privati e la supervisione strategica statale per prevenire conflitti orbitali. Solo attraverso questo equilibrio gli Stati Uniti potranno tutelare i propri interessi nello spazio e guidare l’esplorazione futura.

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