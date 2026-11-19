Matematica, dietro la lavagna fin dalle elementari
Un quadro inquietante, la spiegazione di un fenomeno che non si ferma
Come un’equazione spezzata: l’emergenza sulla materia della matematica parte fin dai banchi delle elementari: asini da subito quasi 4 bambini su 10.
Asini in matematica: perché?
I numeri non mentono e disegnano una crepa nel sistema educativo italiano. Le più recenti rilevazioni nazionali – dai Istat incrociati da Unicef – confermano infatti un quadro drammatico. Quasi quattro bambini su dieci alla scuola primaria non raggiungono la competenza base in matematica.
In quinta elementare, la quota di alunni con gravi carenze logiche si attesta al 36,7%. Così registra una netta e preoccupante flessione rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019.
Quali sono i motivi di questa crisi?
La crisi non risiede nella semplice esecuzione dei calcoli aritmetici. Pesa un deficit nella reale capacità di far diventare modelli i contesti reali. Difficoltoso, per questi alunni, interpretare grafici e sviluppare ragionamenti complessi.
Quando l’insegnamento si limita alla sterile memorizzazione di formule, l’apprendimento rimane instabile. Perciò questi scolari crollano inevitabilmente di fronte a problemi formulati in modo inusuale.
Dappertutto?
A questa diffusa fragilità cognitiva si intrecciano poi marcati divari territoriali e socio-economici. Nel Mezzogiorno, la percentuale di studenti incapaci di raggiungere il livello minimo sfiora il 40% già in seconda primaria.
E parallelamente, le barriere sociali e gli stereotipi di genere condizionano precocemente le bambine, Ne soffocano la fiducia, alimentando un’ansia da prestazione che ne paralizza il vero potenziale.
La falsa convinzione di non essere affatto portati per la materia si trasforma così in una profezia che si avvera automaticamente.
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