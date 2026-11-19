Esteri

Frizioni a catena tra Somalia e Emirati, cosa sta succedendo?

Uno zibaldone geopolitico sempre più "esplosivo"

di Daniel Walker - 19 Novembre 2026

La Somalia ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti: 72 ore per lasciare il Paese. Richiamato il proprio inviato ad Abu Dhabi, il presidente Hassan Sheikh Mohamud accusa gli Eau di aperta invasione della sovranità somala. E contesta la firma di accordi bilaterali diretti con le amministrazioni regionali senza l’autorizzazione del governo federale.

Cosa sta succedendo in Somalia?

Al centro dello scontro il Somaliland, repubblica autoproclamatasi indipendente nel 1991 nel nord-ovest della Somalia. Pur essendo dotata di un proprio governo e di istituzioni autonome, rimane tuttora priva di riconoscimento internazionale ufficiale.

Seguendo la traccia degli interessi economici, l’escalation politica risponde a precise dinamiche commerciali e infrastrutturali lungo le rotte strategiche del Mar Rosso.

Il gigante logistico di Dubai, DP World, ha infatti impegnato 442 milioni di dollari per sviluppare e gestire uno scalo marittimo a Berbera in Somaliland. Poi, stipulate parallelamente intese portuali e militari a Bosaso nel Puntland e a Kismayo nel Jubaland.

Mogadiscio ha decretato l’annullamento di ogni contratto con gli Eau. Le autorità locali e DP World hanno respinto il decreto federale, mantenendo pienamente operative le attività commerciali.

Cosa c’entrano l’Etiopia e la Turchia?

In questo quadro si inserisce l’Etiopia. Priva di uno sbocco al mare, convoglia attualmente il 96,7% del proprio traffico merci attraverso il porto di Gibuti. Per diversificare i propri corridoi logistici, Addis Abeba punta all’accesso a Berbera e partecipa ai colloqui del Processo di Ankara. Lo fa per definire intese di transito marittimo.

Nel frattempo, la Turchia ha consolidato i propri investimenti infrastrutturali e la presenza militare a Mogadiscio. Lì ha promosso accordi commerciali regolamentati sotto sovranità somala per tutelare la navigazione nel Golfo di Aden e bilanciare la crescente influenza emiratina.

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