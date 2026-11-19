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Sponsor troppo hot per il Leicester: tifosi in rivolta

Addio al logo di Bc Game, la piattaforme di scommesse si faceva rappresentare da una pornostar

di Martino Tursi - 19 Novembre 2026

Uno sponsor troppo hot per il Leicester: sparisce dalle maglie il logo della società di scommesse che aveva affidato il ruolo di testimonial a una pornostar. Ha avuto successo la protesta dei tifosi delle Foxes, precipitate in League One, la terza serie del calcio inglese a distanza di dieci anni dalla clamorosa e irripetibile vittoria del titolo in Premier. La società ha deciso di soprassedere e di accontentare il Foxes Trust che aveva presentato le sue vibranti proteste nel corso delle ultime settimane dopo gli annunci.

Ci scherziamo, ma il caso dello sponsor, a Leicester, l’hanno preso davvero sul serio. “Il gioco d’azzardo, così come la pornografia, può avere effetti devastanti sulla vita delle persone, in particolare dei giovani”, si legge in un comunicato. “Collaborazioni di questo tipo offrono una maggiore visibilità a entrambi i settori e, per associazione, li legano al Leicester City. È davvero questo ciò che siamo diventati?”. Già, una domanda che è pertinente. E che apre tutto un dibattito. In Inghilterra così come altrove.

Il forfait della società

Dopo tante proteste, la società del Leicester ha deciso di accontentare i tifosi e di sciogliere i rapporti con la società di scommesse che si faceva rappresentare da una pornostar. “La decisione giunge al termine di discussioni costruttive tra le parti, avvenute nei giorni scorsi, durante le quali è emersa una divergenza nelle rispettive priorità commerciali per il futuro”. Così, dalle maglie delle Foxes, è sparito il logo della piattaforma Bc Game. Ma il dibattito, ovviamente, resta.

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