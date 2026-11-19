Cronaca

Rovigo, imitano GTA: due minori rubano un bus e finiscono in un fossato

di Claudia Mari - 19 Novembre 2026

Volevano imitare il videogioco “GTA”: per questo hanno messo in atto un furto, una corsa di otto chilometri e poi lo schianto in un fossato. Due minorenni sono stati identificati e rintracciati dalla Squadra Mobile di Rovigo dopo aver sottratto un autobus dal deposito di Busitalia Veneto e averlo condotto fino alla strada regionale 88, in direzione Lendinara, dove il mezzo è uscito di strada ribaltandosi.

L’emulazione del videogioco GTA6

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio potrebbe essere legato a un’emulazione del videogioco GTA 6, uscito proprio nella notte tra ieri e oggi. I due ragazzi si sarebbero introdotti nel deposito di via Petrarca intorno alle 23, danneggiando una decina di autobus prima di impossessarsi di uno dei mezzi. Dopo aver percorso circa otto chilometri, hanno perso il controllo del veicolo, finito in un fossato in una zona rurale. A quel punto si sarebbero allontanati a piedi.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile insieme all’Ufficio prevenzione generale e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, hanno permesso di risalire rapidamente ai presunti responsabili. I due sono stati rintracciati alla stazione ferroviaria di Rovigo.

Le conseguenze dell’atto vandalico

Il danneggiamento ha avuto conseguenze anche sul servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con possibili disagi per alcuni giorni. Per limitare i problemi, Busitalia Veneto ha fatto arrivare a Rovigo autobus sostitutivi già nel corso della notte.

«Le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori», ha commentato il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, riconoscendo il lavoro degli agenti che hanno risolto il caso in poche ore. Il questore ha poi sottolineato l’amarezza per la «mancanza di consapevolezza» che, troppo spesso, sembra accompagnare le azioni dei più giovani.