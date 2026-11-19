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Il conduttore: un pensiero a un grande giornalista e scrittore

di Askanews - 19 Novembre 2026

Roma, 19 nov. (askanews) – Durante la puntata de “La Pennicanza” Fiorello ha voluto ricordare con affetto e commozione Corrado Augias, il giornalista e scrittore scomparso a 91 anni. “Vogliamo rivolgere un pensiero a un grande giornalista e scrittore che ci ha lasciati questa mattina: Corrado Augias. Se mi consentite, vi leggo le sue parole: ‘Si vive senza capire granché, quando si afferra il senso della vita è ora di morire. Anch’io sono vissuto senza capire granché. Ora so che la vita si impara e va un po’ meglio’. Evviva Corrado Augias!” ha detto Fiorello nella puntata in onda su Rai Radio2.