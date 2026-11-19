Economia

Il mistero dei pannelli solari: l’Occidente cede la tecnologia e subisce il monopolio cinese

E intanto l'Europa finanzia la propria svolta verde importando componenti finiti dall'Asia, rinunciando alla produzione manifatturiera interna

di Dave Hill Cirio - 19 Novembre 2026

Al via la prima linea da 100mila tonnellate per la produzione di materiali EVA nel complesso petrolchimico di Sailboat a Lianyungang nella provincia di Jiangsu in Cina.

E’ un chiaro esempio di come lo sviluppo industriale dell’Asia rischia di danneggiare il futuro economico dell’Occidente.

Pannelli solari, quale è il mistero?

L’impianto nasce dall’integrazione di una tecnologia di polimerizzazione ad alta pressione in autoclave sviluppata da Eci Group, colosso ingegneristico anglo-statunitense. Vi collabora la spagnola Repsol. La struttura produce etilene vinile acetato – l’Eva – ad altissima purezza. Un materiale fondamentale per le pellicole protettive che incapsulano i moduli fotovoltaici.

Questa fabbrica favorisce un ulteriore e massiccio consolidamento della capacità produttiva della Cina nelle energie rinnovabili. E accelera economie di scala inaccessibili per il mercato europeo.

Perché il danno lo paghiamo noi?

Gli effetti sulla nostra economia e sulla filiera dei pannelli solari sono immediati e fortemente condizionanti. Le società occidentali monetizzano il proprio know-how vendendo licenze e brevetti all’estero per fare cassa nel breve termine. Pechino trasforma questi processi innovativi nello strumento strategico con cui dominare la transizione ecologica globale.

E quindi, con oltre l’80% dell’intera filiera fotovoltaica globale già saldamente controllato dai colossi cinesi, l’industria italiana ed europea si ritrova marginalizzata.

Quale è il paradosso economico devastante?

L’Europa finanzia la propria svolta verde importando componenti finiti dall’Asia, rinunciando alla produzione manifatturiera interna. Così, si lega a una perniciosa dipendenza energetica e industriale.

Vendere la tecnologia all’estero garantisce un profitto immediato alle singole aziende ingegneristiche. Priva però il nostro tessuto produttivo delle risorse fondamentali per competere. E trasforma la nostra transizione ecologica in un ennesimo successo industriale per la Repubblica Popolare Cinese.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA