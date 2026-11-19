Il mistero dei pannelli solari: l’Occidente cede la tecnologia e subisce il monopolio cinese
E intanto l'Europa finanzia la propria svolta verde importando componenti finiti dall'Asia, rinunciando alla produzione manifatturiera interna
Al via la prima linea da 100mila tonnellate per la produzione di materiali EVA nel complesso petrolchimico di Sailboat a Lianyungang nella provincia di Jiangsu in Cina.
E’ un chiaro esempio di come lo sviluppo industriale dell’Asia rischia di danneggiare il futuro economico dell’Occidente.
Pannelli solari, quale è il mistero?
L’impianto nasce dall’integrazione di una tecnologia di polimerizzazione ad alta pressione in autoclave sviluppata da Eci Group, colosso ingegneristico anglo-statunitense. Vi collabora la spagnola Repsol. La struttura produce etilene vinile acetato – l’Eva – ad altissima purezza. Un materiale fondamentale per le pellicole protettive che incapsulano i moduli fotovoltaici.
Questa fabbrica favorisce un ulteriore e massiccio consolidamento della capacità produttiva della Cina nelle energie rinnovabili. E accelera economie di scala inaccessibili per il mercato europeo.
Perché il danno lo paghiamo noi?
Gli effetti sulla nostra economia e sulla filiera dei pannelli solari sono immediati e fortemente condizionanti. Le società occidentali monetizzano il proprio know-how vendendo licenze e brevetti all’estero per fare cassa nel breve termine. Pechino trasforma questi processi innovativi nello strumento strategico con cui dominare la transizione ecologica globale.
E quindi, con oltre l’80% dell’intera filiera fotovoltaica globale già saldamente controllato dai colossi cinesi, l’industria italiana ed europea si ritrova marginalizzata.
Quale è il paradosso economico devastante?
L’Europa finanzia la propria svolta verde importando componenti finiti dall’Asia, rinunciando alla produzione manifatturiera interna. Così, si lega a una perniciosa dipendenza energetica e industriale.
Vendere la tecnologia all’estero garantisce un profitto immediato alle singole aziende ingegneristiche. Priva però il nostro tessuto produttivo delle risorse fondamentali per competere. E trasforma la nostra transizione ecologica in un ennesimo successo industriale per la Repubblica Popolare Cinese.
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