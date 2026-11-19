Cronaca

Neonata di 14 giorni morta nel letto dei genitori

Molte le ipotesi al vaglio degli investigatori

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Nella mattinata di oggi una neonata di appena 14 giorni è stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale dell’abitazione di famiglia a Mappano. A lanciare l’allarme sono stati i genitori della piccola. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la bambina d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.

Neonata di 14 giorni morta: cosa è successo?

Sull’episodio indagano i carabinieri della Sezione Operativa di Venaria Reale insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche di Torino, sotto il coordinamento della Procura di Ivrea che ha disposto l’autopsia.

Le ipotesi

Le ricostruzioni delle testate locali mettono in luce diverse sfumature dell’indagine.

Tra le ipotesi, una caduta accidentale dal letto, uno schiacciamento involontario durante il sonno o un eventuale atto volontario.

C’è chi pone l’accento sulla presenza prolungata degli investigatori nell’abitazione e sull’ipotesi di una morte violenta, oltre quella di un fatto naturale.

Al contempo, si sottolinea una necessità di cautela, rilevando l’assenza di conferme ufficiali prima degli esiti medico-legali.

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