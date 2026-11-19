Cronaca

Erasmus a rischio per chi sciopera? Scoppia il caso in una scuola di Bitonto

Uno screenshot diffuso dall'Unione degli Studenti accende la polemica all'istituto Volta-De Gemmis

di Enzo Ricci - 19 Novembre 2026

È diventato un caso politico e scolastico il messaggio circolato in una Classroom dell’Istituto superiore Volta-De Gemmis di Bitonto, nel Barese, relativo alla partecipazione degli studenti allo sciopero nazionale di domani promosso dalla Cgil. Al centro della polemica uno screenshot, pubblicato sui social dall’Unione degli Studenti (Uds) di Bari, in cui si invita il personale docente a sensibilizzare gli alunni affinché prendano parte a un corso sulla sicurezza, avvertendo che un’eventuale assenza avrebbe potuto compromettere la partecipazione al prossimo Erasmus previsto a gennaio a Siviglia.

Secondo l’Uds, il contenuto del messaggio rappresenterebbe “una misura repressiva gravissima e totalmente inaccettabile”, perché legherebbe un’importante opportunità formativa alla scelta di aderire a una mobilitazione studentesca. L’associazione ha quindi chiesto un confronto con la scuola.

La dirigente scolastica Grazia Ruggiero, tuttavia, respinge con decisione questa interpretazione. In dichiarazioni rilasciate all’Ansa, la preside ha chiarito che non esiste alcuna intenzione di ostacolare la partecipazione degli studenti alla manifestazione. Il nodo, spiega, riguarda esclusivamente il corso di sicurezza, requisito indispensabile per svolgere i tirocini previsti dal progetto Erasmus Vet (Vocational Education and Training), il programma europeo che integra studio, formazione pratica ed esperienza lavorativa. “Chi aderirà alla manifestazione potrà recuperare il corso, con ogni probabilità in orario pomeridiano”, ha assicurato la dirigente, sottolineando che senza la necessaria formazione sulla sicurezza non sarebbe possibile prendere parte alle attività professionali previste durante il soggiorno in Spagna.

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