Giustizia

Giustizia senza slogan: Nordio riscrive le regole di Polizia Penitenziaria e avvocati

Lontano dalle schermaglie ideologiche, il Guardasigilli porta avanti due riforme attese da decenni. Più chiarezza su doveri e tutele per chi lavora negli istituti di pena e via libera definitivo al decreto legislativo sull'ordinamento forense

di Anna Tortora - 19 Novembre 2026

Ventisette anni sono un’eternità quando si tratta di regole quotidiane, divise e aule di giustizia. A Palazzo Chigi, in una seduta del Consiglio dei ministri presieduta dallo stesso Guardasigilli Carlo Nordio in assenza della Premier, l’Esecutivo ha impresso una svolta concreta su due dossier rimasti fermi per decenni, lontano dal clamore delle polemiche ideologiche: il nuovo regolamento di servizio per la Polizia Penitenziaria e la riforma dell’ordinamento forense. Due interventi mirati su ingranaggi vitali dello Stato.

Sul fronte penitenziario, dove troppo spesso si preferisce la polemica ideologica o la strumentalizzazione dell’emergenza carceraria, l’approvazione in esame preliminare del nuovo regolamento archivia finalmente una normativa datata 1999. Dopo ventisette anni, su proposta del ministro Nordio, il Governo ridisegna doveri, organizzazione dei reparti speciali e sistema delle ricompense per chi opera in prima linea negli istituti di pena. È una risposta alle donne e agli uomini in divisa, ai quali vengono riconosciuti chiarezza normativa e strumenti adeguati alle sfide attuali.

Sul versante dell’ordinamento forense arriva invece il via libera definitivo al decreto legislativo, ora atteso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento interviene sul merito, sulla qualità e sulla tutela dei giovani professionisti: fissa a diciotto mesi il tirocinio obbligatorio, affiancato da dodici mesi di corso di formazione presso le scuole forensi, e introduce nuove regole su monocommittenza e società tra avvocati, offrendo risposte concrete al ceto medio professionale e ai giovani praticanti spesso penalizzati da rapporti di lavoro squilibrati.

Affiancati alla conversione del Decreto Giustizia e alla proroga dell’Ufficio per il processo, questi due provvedimenti disegnano un percorso coerente: mettere mano alla macchina giudiziaria partendo dalle sue fondamenta operative, restituendo ordine alle carceri e prospettive più solide alle nuove generazioni dell’avvocatura.

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