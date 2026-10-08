Cultura & Spettacolo

Il Nobel per la Letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson

Premiata la capacità di fondere il mondo antico con le forme della modernità

di Cinzia Rolli - 8 Ottobre 2026

Anne Carson è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura 2026. L’Accademia di Svezia ha motivato il riconoscimento celebrando la sua opera audace e creativa in dialogo con la tradizione classica.

L’annuncio ufficiale è giunto direttamente dall’Accademia Reale di Svezia a Stoccolma, che ha voluto premiare la scrittrice settantaseienne “per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

La noltizia

La notizia è stata accolta con immensa gioia dalla scrittrice.

Contattata telefonicamente da Ingrid Carlberg, segretaria permanente dell’Accademia di Svezia, poco prima dell’annuncio ufficiale, Carson ha risposto con il suo tipico stile essenziale, confidando di trovarsi in Islanda in quel momento, intenta unicamente ad “ascoltare il vento”.

Nata a Toronto nel 1950, Anne Carson è una delle autrici più innovative e poliedriche della letteratura mondiale. Docente e dottoressa in lettere classiche, ha trasformato la sua profonda conoscenza del greco antico nella linfa vitale della sua opera, abbattendo ogni confine tra poesia, saggistica, narrativa e teatro.

Il debutto letterario

Il suo debutto letterario risale al 1986 con “Eros il dolceamaro”, un saggio lirico sul desiderio ispirato a Saffo.

Da allora, la scrittrice continua a calare i miti greci nella modernità, usandoli come strumenti psicologici per raccontare le complessità dell’essere umano contemporaneo.

La consacrazione internazionale arriva però nel 1998 con “Autobiografia del rosso”, romanzo in versi che attualizza il mito greco di Gerione nella storia di formazione di un giovane gay. Tra le sue opere fondamentali spiccano “La bellezza del marito” che nel 2001 le è valsa lo storico primato di prima donna a vincere il prestigioso T.S. Eliot Prize. La raccolta “Vetro, ironia e Dio”, che include il celebre poema “Il saggio di vetro” caratterizzato da un dialogo con Emily Brontë e il recente “Wrong Norma”.

In Italia i suoi libri sono pubblicati da grandi editori come La nave di Teseo e Crocetti Editore.

I dati

Con questo trionfo, Anne Carson diventa la diciannovesima donna a vincere il Nobel per la Letteratura e la seconda autrice canadese a ricevere il prestigioso riconoscimento, seguendo la scrittrice Alice Munro, premiata nel 2013.

Assegnando il premio, che quest’anno ammonta a 12 milioni di corone svedesi (circa 1,2 milioni di dollari), il comitato di Stoccolma ha lanciato un messaggio chiaro: la grande letteratura contemporanea può unire memoria storica e sperimentazione radicale. Nell’opera di Anne Carson, passato e presente si fondono infatti in un’unica, eterna poesia.

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