Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – La filosofia di Pascal e la ragione

di Eleonora Ciaffoloni - 23 Novembre 2026

Un uomo ha ucciso. E ora, in prigione, deve spiegare perché. Si racconta al giudice, all’avvocato, allo psichiatra e all’infermiere, ricostruendo una vita ordinaria che nasconde una frattura profonda.

È da questa confessione che prende forma La potenza delle mosche di Lydie Salvayre, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1995 e riproposto nel 2026 da Prehistorica Editore con la traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala.

A decenni dalla sua uscita, il libro conserva intatta la capacità di mettere a disagio il lettore, trascinandolo nei meandri di una mente che cerca di dare un senso alla propria deriva.

La potenza delle mosche di Lydie Salvayre

Il protagonista è una guida turistica del Museo nazionale di Port-Royal des Champs, luogo simbolo del giansenismo. È un uomo colto, cortese, animato da una devozione assoluta per Blaise Pascal. I Pensieri del filosofo francese sono la sua unica fonte di interesse: li legge, li studia, li ricorda e li trasforma in una chiave attraverso cui interpretare il mondo. Tutto il resto gli appare insopportabile.

I visitatori, le convenzioni sociali, le gerarchie professionali, le conversazioni di circostanza e persino la vita coniugale diventano manifestazioni di una banalità da cui vorrebbe sottrarsi.

Le radici della violenza

Quando perde il lavoro, anziché disperarsi, accoglie il licenziamento con sollievo: finalmente potrà dedicarsi soltanto alla filosofia.

Ciò che nasconde, però, è una storia familiare dolorosa. Il padre, brutale, ha segnato la sua infanzia e ha contribuito alla sofferenza della madre, vessata fino alla morte.

Il rancore, l’impotenza e il dolore mai elaborato si accumulano in un uomo incapace di trovare un posto nel mondo. La sua educazione filosofica, tuttavia, non lo mette al riparo dalla ferocia. Anzi, il contrasto tra la raffinatezza dei suoi ragionamenti e la violenza del gesto compiuto costituisce uno degli elementi più inquietanti del romanzo.

Un giallo esistenziale tra colpa e ossessione

Salvayre costruisce un giallo esistenziale: il lettore attende di comprendere le ragioni dell’omicidio, mentre il racconto procede tra confessioni e digressioni filosofiche. Il riferimento a Pascal è una chiave: il titolo riprende un’immagine dei Pensieri: le mosche, creature minuscole capaci di disturbare il pensiero più elevato e di impedire all’uomo di agire secondo le proprie intenzioni.

Il protagonista si riconosce in questa impotenza, ma la sua adesione al pensiero pascaliano non è una salvezza. La scrittura alterna tensione e introspezione, gravità e malinconia. La formazione psichiatrica dell’autrice si avverte nella capacità di esplorare il risentimento e le contraddizioni del protagonista senza ridurlo a una diagnosi. La violenza maschile emerge come risultato di una storia di sopraffazione, senza che questo cancelli la responsabilità di chi la esercita.

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