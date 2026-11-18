Torino

Torino ha perso 2.200 negozi. Ascom propone un piano contro la desertificazione commerciale

di Redazione - 18 Novembre 2026

Nel centro di Torino sono scomparse circa 2.200 attività commerciali tra il 2012 e il 2025, con una riduzione del 26%. Un fenomeno che interessa anche il resto del Piemonte, dove si contano circa 9.000 locali commerciali sfitti. Per contrastare questa tendenza, Confcommercio Ascom Torino ha riunito istituzioni, amministrazioni locali e fondazioni bancarie, proponendo un progetto condiviso per favorire la riapertura dei negozi.

L’incontro si è svolto ieri 16 novembre, nell’ambito della giornata nazionale di Confcommercio “Viviamo le città”, con la partecipazione di 40 amministrazioni comunali dell’area metropolitana, 15 sindaci e dei rappresentanti dei 34 Distretti del commercio coordinati da Ascom. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Camera di commercio Massimiliano Cipolletta e i rappresentanti delle Fondazioni Compagnia di San Paolo e CRT.

Tra le prime iniziative annunciate figura l’impegno a sostenere la richiesta dei residenti di Borgo San Paolo per la riapertura del supermercato di via Monginevro 67, chiuso da oltre un anno.

La presidente di Confcommercio Ascom Torino, Maria Luisa Coppa, ha sottolineato la necessità di trasformare il confronto istituzionale in interventi concreti:

«Oggi abbiamo riunito intorno al tema della desertificazione commerciale Regione Piemonte, Città di Torin, Sindaci dell’area metropolitana, Camera di commercio e Fondazioni bancarie: è il metodo di Confcommercio Ascom Torino – dichiara Maria Luisa Coppa, presidente di Confcommercio Ascom Torino –. Ora le proposte emerse vanno trasformate in lavoro comune, con una priorità: le risorse devono arrivare davvero agli imprenditori, individuando formule che facciano percepire il beneficio anche a chi oggi ne resta escluso. Ringraziamo le Fondazioni per la disponibilità per individuare progetti da realizzare sfruttando la rete dei Distretti del Commercio. Le Fondazioni possono essere una leva decisiva, anche sugli affitti dei locali. Ci auguriamo di avviare già a gennaio una progettualità per dare risposte tangibili alle imprese».

Torino tra le città più colpite

Secondo i dati illustrati da Confcommercio, nel 2012 il centro torinese contava 8.344 esercizi commerciali al dettaglio, scesi a circa 6.140 nel 2025. In termini assoluti, Torino è la terza città italiana per numero di attività perdute, preceduta da Roma e Napoli.

Il problema assume dimensioni ancora maggiori a livello nazionale: dal 2012 al 2025 sono venuti meno 156.000 punti vendita, mentre i locali inutilizzati nel commercio e nei servizi sono circa 460.000. Le stime di Confcommercio indicano inoltre che, senza misure correttive, entro il 2035 potrebbe scomparire un ulteriore 20% dei negozi.

Cirio: 35 milioni per i Distretti del commercio e indennizzi alle attività danneggiate dalle manifestazioni

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricordato gli investimenti regionali a sostegno delle attività di prossimità e annunciato una nuova misura destinata agli esercenti penalizzati dalle manifestazioni.

«Il commercio di prossimità è escluso dal sostegno dei fondi europei, e dunque sta alla Regione provvedere – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Per i Distretti del commercio abbiamo già stanziato 31,5 milioni di euro e arriveremo a 35 milioni entro il 2028. È uno strumento concreto nelle mani delle realtà associative per fare politiche di sostegno al commercio, perché il negozio non è soltanto un luogo dove si vendono cose: è un servizio, sempre più richiesto dai cittadini, e un presidio sociale. Con la prossima manovra finanziaria regionale introdurremo, inoltre, un indennizzo per le attività che, a causa delle manifestazioni, non hanno potuto lavorare normalmente o hanno subito danni. Lo faremo con il coinvolgimento anche di Confcommercio Ascom Torino».

Anche il sindaco Stefano Lo Russo ha evidenziato il ruolo delle attività commerciali nella vita dei quartieri:

«Il commercio di prossimità – sottolinea il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo – è l’emblema di come si possano coniugare impresa, qualità urbana e sicurezza. Gli esercizi commerciali di vicinato sono infatti anche uno straordinario presidio di legalità: il primo antidoto all’illegalità sono le saracinesche alzate e illuminate. Per questo come amministrazione lavoriamo per sostenerli sia attraverso i distretti urbani del commercio, che direttamente nella pianificazione della città: il nuovo Piano regolatore generale, che va verso l’approvazione definitiva, rimette al centro la dimensione dei quartieri e, all’interno di ciascuno di essi, l’importanza dei servizi, a partire proprio dai negozi. Ci troviamo in un momento di grande trasformazione economica, sociale e demografica e questo si riflette anche sul commercio. Insieme, lavoriamo per dare risposte concrete a queste sfide e costruire il futuro. Le traiettorie sono chiare: lavorare sulla qualità dell’offerta e sull’innovazione, mettere a rete e a sistema l’esperienza dei Distretti urbani del commercio, riconoscendo l’interesse pubblico dei negozi aperti, e costruire una strategia che veda il commercio di prossimità come soggetto attivo dello sviluppo della città».

Il presidente della Camera di commercio, Massimiliano Cipolletta, ha richiamato l’attenzione sull’evoluzione delle abitudini di acquisto, osservando che le attività tradizionali incontrano maggiori difficoltà rispetto a quelle capaci di innovare. Un segnale positivo arriva tuttavia dall’Osservatorio sulla spesa delle famiglie torinesi: nel 2025 la preferenza per i negozi di vicinato è salita dal 17% al 21%.

Un manager per recuperare i negozi sfitti

La principale proposta di Ascom riguarda la sperimentazione di un sistema pubblico-privato per riportare sul mercato i locali inutilizzati, prendendo spunto da esperienze già avviate in città europee come Vienna, Budapest e Parigi.

L’idea prevede l’introduzione di un “manager degli sfitti”, incaricato di individuare i locali disponibili, dialogare con i proprietari e favorire l’incontro con nuovi imprenditori. Il progetto potrebbe prevedere agevolazioni su IMU e TARI, canoni di locazione sostenibili, contributi delle fondazioni bancarie e percorsi di formazione per chi avvia un’attività.

La presidente Coppa ha illustrato così il progetto:

«In concreto – sottolinea la presidente di Confcommercio Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa –, Ascom chiede di attivare, sul modello di altre realtà europee, un modello di gestione che unisca alle politiche pubbliche di riduzione delle imposte e sostegno all’imprenditorialità, fondi privati per dare garanzia ai proprietari e far crescere le competenze delle nuove imprese. Emblema di questo nuovo modello potrebbe essere la creazione di una figura dedicata un “manager degli sfitti” che censisce i negozi vuoti via per via, contatta i proprietari e propone un canone sostenibile, anche progressivo o per usi temporanei, reso conveniente dagli sconti su IMU e TARI; cerca, anche tra gli imprenditori della rete Ascom, chi vuole aprire un’attività in quel locale; lo accompagna nei primi passi, dalle pratiche agli incentivi, con la formazione e le risorse che, attraverso il Distretto del Commercio, potrebbero essere messe a disposizione dalle Fondazioni bancarie partner. Un progetto ambizioso ma concreto per sconfiggere la desertificazione commerciale un locale alla volta».

L’obiettivo è partire con una sperimentazione nei Distretti del commercio torinesi, per poi estendere il modello agli altri Comuni della provincia e, successivamente, al resto del Piemonte.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE