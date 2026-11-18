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Il prezzo della paralisi quanto costa sciogliere i Comuni

Per i cittadini onesti oltre al danno la beffa cosa succede con le procedure

di Cristiana Flaminio - 18 Novembre 2026

Quanto costa sciogliere i Comuni per mafia? Tanto, troppo. Perché, alla fine, a pagare (di più) sono i cittadini onesti. Già, sembra un paradosso. Ma non lo è. Lo scioglimento per mafia degli enti locali si tramuta, a volte, in una sorta di punizione per le comunità di riferimento. Non che questo sia l’obiettivo cercato e voluto dalle istituzioni o dalle regole. Tutt’altro. Anzi, liberarsi dalla gramigna del malaffare dovrebbe servire a far fiorire le forze sane, restituendo loro la guida dei Comuni e la possibilità di rinascere dalle ceneri. Nella realtà, però, le cose sono sempre più complicate.

Sciogliere un Comune: il prezzo della paralisi

Sciogliere un Comune, per infiltrazioni mafiose, è un costo per le comunità. Difficilmente quantificabile, in cifre. Non c’è bisogno di essere giuristi d’impresa per comprendere che non è solo una questione di numeri. Ma di procedure che, a loro volta, impongono dei costi che non sono sempre quantificabili. Ma che si rivelano, puntualmente, pesanti per la cittadinanza coinvolta. Il primo prezzo da pagare, quando un ente locale è raggiunto dal decreto di scioglimento, è il cambio di governance. Innegabile, inevitabile. Fuori i collusi (o presunti tali). Le elezioni, ed è questo il guaio, non si tengono subito. L’ente viene retto da una commissione prefettizia, composta solitamente da tre membri, scelti tra i funzionari di Stato. Il decreto, firmato dal Presidente della Repubblica, impone la gestione commissariale per (almeno) diciotto mesi. Che possono essere ulteriormente prolungati fino a 24 mesi. Insomma, la gestione dura tra un anno e mezzo e due anni. Intanto, fatalmente, le attività comunali si bloccano. Tutto viene paralizzato perché, come dice il nome stesso dell’organismo che gestirà il Comune sciolto per mafia, ogni appalto, ogni investimento, ogni iniziativa amministrativa va passata al setaccio. Per verificarne la regolarità, per capire la dimensione dell’infiltrazione mafiosa stessa. Insomma, si ferma tutto e, intanto, si procede con l’ordinaria amministrazione. Va da sé: questo è un costo per i cittadini onesti.

Che succede agli enti commissariati?

Che ne nasconde un altro. I commissari, solitamente, si ritrovano tra le mani dei bilanci che sembrano in perdita perenne. Devono agire, da mandato, per risanare o, quantomeno, attivare le procedure del caso previste dalle normative. Insomma, l’insediamento della Commissione, spesso e volentieri, coincide con la dichiarazione di dissesto, o pre-dissesto, degli enti interessati. Così le aliquote e i tributi locali schizzano alle stelle. Attenzione, però. Perché, talora, il livello della pressione fiscale può rappresentare è un indicatore del rischio, una sorta di “spia” di qualcosa che non quadra. Secondo quanto “rivelato” un anno fa da un algoritmo della Uif, l’Unità di informazione finanziaria, organismo anti-riciclaggio in seno alla Banca d’Italia, quando le tasse locali sono troppo alte, già prima dell’insediamento delle commissioni d’accesso, vuol dire che c’è un problema. Specialmente se, all’opposto, le entrate fiscali risultano basse e disallineate. Le amministrazioni infiltrate, in pratica, alzano i livelli di imposizione fiscale sulla carta ma lasciano che la riscossione proceda a rilento. Un escamotage per far quadrare i conti e stornare i sospetti delle amministrazioni centrali.

Il danno (doppio) per gli onesti

Ma così il danno, per i cittadini perbene, si raddoppia. Gli onesti pagano tutto e fino in fondo ma gli enti non hanno soldi per fare granché. E, dopo l’eventuale scioglimento, non ci sarà altro che un’amministrazione ordinaria per garantire il minimo indispensabile nell’erogazione dei servizi. Mentre le tasse continueranno a gravare nelle tasche delle persone oneste.

Il nodo delle opere

Rimane, poi, il grande tema delle opere. È noto, fin troppo, che anche più del prelievo tributario, siano i rifiuti e l’edilizia gli ambiti più appetiti dalle consorterie criminali che puntano a infiltrare i Comuni. Naturalmente, gli enti e le loro pianificazioni subiscono un brusco stop. Gli affidamenti diretti, abusati (per ovvie ragioni) dalle amministrazioni colluse, vengono revocati. Si fermano gli appalti, in attesa di verifiche. I cantieri si bloccano, in attesa della magistratura. E le opere iniziano a trasformarsi in vere e proprie cattedrali all’incompiutezza. Tutti dentro: pure le imprese che nulla c’entrano con le eventuali indagini che hanno portato allo scioglimento del Comune rischiano grosso. Per loro, nella migliore delle ipotesi, c’è la rinegoziazione dei rapporti. Altrimenti bisognerà affidarsi ai tribunali amministrativi per far sentire le proprie ragioni, qualora siano fondate. Per evitare che tutto si blocchi in maniera irreversibile, c’è pur sempre il contributo per le opere pubbliche destinato proprio agli enti sciolti per mafia.

Bastano 18 milioni per 20 comuni?

Nei giorni scorsi è arrivato l’ultimo decreto. La cui dotazione finanziaria, nel 2026, è stata pari a poco più di 18 milioni di euro. Per venti comuni. In pratica, sono stati stanziati cifre comprese in un range che oscilla tra i circa 341mila euro destinati a Poggiomarino, in provincia di Napoli, ai poco meno di 2,4 milioni di euro a favore di Francofonte, nel Siracusano. Somme importanti, per carità. Ma non così larghe.

Infine c’è un altro costo che è difficile da quantificare. Ma è immenso. È il danno di immagine che si estende a tutta una comunità. Che finisce, così, marchiata. E se i delinquenti se ne fanno pure motivo di vanto, per gli onesti si tratta della beffa che si aggiunge ai già rilevantissimi danni patiti.

I danni invisibili

Qualificare un territorio come ad alto rischio di infiltrazione, oggi, finisce per allontanare gli investimenti di quegli operatori economici onesti che non vogliono avere nulla a che fare con le zone “grigie” delle amministrazioni manovrate dagli interessi malavitosi. Si fa un deserto, se non si sta attenti. Si complicano, ancora di più, le vite e le prospettive di piccole comunità, rendendo irreversibile quel processo di periferizzazione dei borghi e dei paesi di piccole e medie dimensioni, specialmente al Sud. Con tutto ciò che ne discende a livello di spopolamento e fuga dai territori stessi. Insomma, la questione è centrale. Le mafie vanno spazzate via, tenute fuori dall’amministrazione della cosa pubblica. E bisogna lavorare, alacremente, per ghettizzare i clan ed evitare che i loro tentacoli si estendano ai beni pubblici e alla gestione dell’agorà democratica. Allo stesso tempo, però, va pure considerato che i costi, i danni, non possono né debbono ricadere sulle spalle dei cittadini onesti.

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