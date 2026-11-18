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Romania, forte scossa nella regione di Vrancea: terremoto di magnitudo 5.3

L'epicentro si trova nella regione che nel 1977 fu colpita dal devastante terremoto da magnitudo 7.4

di Enzo Ricci - 18 Novembre 2026

La terra è tornata a tremare nella regione romena di Vrancea, la più attiva dal punto di vista sismico dell’intero Paese. Un terremoto di magnitudo 5.3 è stato registrato alle 2.48 ora locale a circa 16 chilometri a ovest di Nereju Mic, con ipocentro a circa 131 chilometri di profondità, secondo i dati diffusi dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) e confermati dalle rilevazioni statunitensi dell’USGS.

La notevole profondità del sisma è una caratteristica tipica della zona di Vrancea, sotto l’arco dei Carpazi orientali, un’area nota per generare terremoti percepiti su vaste porzioni dell’Europa sud-orientale. Anche le piattaforme sismologiche romene hanno registrato l’evento, indicandolo come il più forte avvenuto nel Paese nelle ultime settimane. La scossa è stata avvertita in diverse città, compresa Bucarest, dove numerosi residenti hanno riferito sui social di essere stati svegliati nel cuore della notte dal movimento oscillatorio degli edifici.

Un precedente da brividi

L’evento riporta l’attenzione sulla vulnerabilità sismica della regione di Vrancea, teatro dei terremoti più significativi della storia moderna romena. Nella stessa area si verificò nel 2013 un sisma di magnitudo 5.2, mentre il 4 marzo 1977 un devastante terremoto di magnitudo 7.4 causò oltre 1.500 vittime e ingenti distruzioni, soprattutto nella capitale Bucarest. Al momento le autorità romene non hanno segnalato vittime o danni rilevanti, ma il terremoto rappresenta un nuovo promemoria dell’elevata attività sismica che caratterizza una delle faglie più monitorate d’Europa.

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